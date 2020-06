Laatste BV Klaas Pruim failliet: grond voormalige discotheek wordt verkocht

‘Nu heb ik alles verloren’

RODEN – ‘De Helden van Noordenveld Klaas Pruim B.V. is verleden tijd. Ze hebben eindelijk mijn grond’. Dat schrijft voormalig discotheekhouder Klaas Pruim op zijn Facebookpagina. Vorig jaar juni werd Klaas Pruim B.V. officieel failliet verklaard, in maart van dit jaar is ook Klaas Pruim Registergoederen B.V. door de rechtbank in Noord-Nederland failliet verklaard. Pruim voelt zich kapot gemaakt, schrijft hij. De curator zal het braakliggende stuk grond aan de Brink 33 waar in 2011 de discotheek van Pruim door brand werd verwoest publiek verkopen.

Het nieuws dat ook zijn andere BV failliet werd verklaard door de rechtbank (de BV waar het perceel Brink 33 onder valt) bracht Klaas Pruim op 23 mei zelf naar buiten. Hij wilde hiermee voorkomen dat hij overspoeld werd met vragen over het faillissement. Pruim wilde niet persoonlijk reageren op het verhaal. ‘Ik voel mij 0 procent geroepen om reclame te maken voor Noordenveld’ liet hij weten aan de Krant. Pruim maakte er geen geheim van dat hij zich altijd tegengewerkt heeft gevoeld door de gemeente bij de wederopbouw van zijn zaak. Wethouder Henk Kosters zegt dat de gemeente geen partij is in de verkoop van de grond. “Dat is een kwestie tussen schuldeisers, verzekeraars en de curator.”

Een oude danskooi, een stuk of wat vinyl platen en wat andere rommel achter op het terrein aan de Brink zijn de laatste sporen die herinneren aan de ooit zo bloeiende discotheek van Klaas Pruim. In de glorietijden trokken honderden jongelui uit Roden en omgeving in het weekend naar de populaire dancing waar Pruim zelf achter de draaitafel stond. In oktober 2011 ging het mis. De discotheek brandde in de nacht van zondag op maandag volledig af. Sindsdien ligt het perceel tussen Speelgoedmuseum Kinderwereld en het Rôner Pannenkoekenhuis desolaat en verlaten bij. Pruim wilde niets liever dan zijn zaak weer opbouwen en diende daarvoor plannen in bij de gemeente. Er was echter één probleem: bestemmingsplantechnisch mocht daar geen discotheek gerund worden. Jarenlang werd het gedoogd, dat was de gemeente niet opnieuw van plan.

Bestemmingsplanprocedure

Over het ‘tegenwerken’ van de gemeente wil Kosters wel iets zeggen. “Dat de gemeente niets zou willen, is niet waar. Een discotheek mag daar officieel niet. We hebben Klaas destijds twee opties voorgehouden: of hij moet een bestemmingsplanprocedure door, óf hij kan een restaurant/café beginnen. Met een kleine aanpassing was dat wel mogelijk op die plek. Klaas voelde aan dat een bestemmingsplanprocedure een langdurig en moeilijk traject zou worden. Dat heeft hij denk ik, goed ingeschat. De kans dat er bezwaren van omwonenden zouden komen voor een nieuwe discotheek op die plek zijn reëel. Het alternatief was een restaurant/café. Daarvoor heeft hij tekeningen bij ons ingediend. We waren er eigenlijk al rond mee. Het zou gefaseerd gebouwd worden. Maar tot bouw is het nooit gekomen, het plan is nooit doorgezet.”

In het dossier staat dat de curator contact opneemt met de gemeente Noordenveld en andere stakeholders over de status van het onroerend goed. De gemeente heeft zelf geen interesse in de grond aan de Brink, laat de wethouder weten. “Daar zeg je niet zomaar ‘ja’ tegen. Het is een rare tijd. In die financiële positie zitten we niet. De portemonnee is er momenteel niet naar. De grond zal publiek verkocht worden.”

‘Ik doe al 9 jaar mijn werk niet. Had gelijk moeten stoppen maar wilde voor mijn werk vechten. Nu heb ik alles verloren’, schrijft Klaas tot slot.