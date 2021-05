NORG – Voor leerlingen van het Dr. Nassaucollege is het dit jaar een bijzonder examen. Niet alleen omdat het eindexamen plaatsvindt in De Brinkhof, maar ook omdat de vestiging van het Dr. Nassaucollege in Norg de deuren gaat sluiten. De 16-jarige Yannick Winkels is één van de laatste leerlingen die eindexamen doet in Norg. ‘Ik hoop dat ik slaag,’ zegt hij. ‘Op 10 juni horen we de uitslag.’