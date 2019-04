Laatste Roneravond op 8 april in de Pompstee

RODEN – Op maandag 8 april organiseert de Historische Vereniging Roon de laatste Roneravond van dit seizoen in De Pompstee in Roden. Het thema van de avond is: De evacuatie in 1945. De presentatie wordt verzorgd door leden van de Historische Vereniging Roon.

Verhalen over de evacuatie, die werden verteld door evacués en door inwoners van Roden, zullen worden verwoord en zullen worden vergezeld van bijpassende foto’s. Voormalige evacués hebben laten weten dat ze op de avond aanwezig willen zijn.

Aanvang: 19.30 uur. De entree is 8 euro. Je krijgt hiervoor tevens twee keer koffie of thee , koek of cake en één consumptie. Ook niet-leden zijn van harte welkom.