RODEN – De laatste schooldag is voor examenleerlingen normaal gesproken een feestje, maar door corona kon ook dat niet doorgaan. Examenleerlingen van de Ronerborg in Roden verrasten hun schoolgenoten en de medewerkers door een spandoek op te hangen. Ook schreven ze met krijt op de stoep voor de school: ‘Door corona loopt alles in de soep, daarom deze vrolijke stoep.’ Medewerkers van de school vonden de actie hartverwarmend. Op naar de examens!