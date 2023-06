Laatste spectaculaire Paardenshow in Peize

PEIZE – Op zondag 4 juni wordt voor de twintigste keer de Paardenshow in Peize gehouden. Het is de laatste keer dat het bijzonder succesvolle evenement wordt georganiseerd door Volksvermaken Peize in samenwerking met het paardensportcomité.

Het belooft weer een spectaculaire show te worden. Omdat het de laatste keer is zijn er liefst zestien rubrieken. Daarom begint de Paardenshow ook een half uur eerder dan de voorgaande edities. Ook op de laatste Paardenshow enkele primeurs, zoals een dressuurcarroussel van een 8-tal Friesenteam ‘Nemo’s Born’ uit Dwingeloo. Nieuw is ook Jesse Drenth, een publiekstrekker voor de jeugd. Hij heeft heel veel volgers op sociaal media (voor de gelegenheid is er een ‘meet & greet’ met Drenth in het strodorp). Drenth promoot onder andere ‘bitloos’ rijden. Spektakel wordt verwacht van de eierrace, waarbij prominenten het tegen elkaar opnemen met aanspanningen. Amerikaanse show komt van de internationaal vermaarde Josh Clemens, met onder andere ‘trickriding’. Verder komt de Brand bierwagen voorbij, is er een demonstratie springen onder leiding van Jan Dolfing, er zijn tuigpaarden te bewonderen, evenals een Concours d’Elegance en voor de jeugd is er het Vliegend Tapijt en schapendrijven met bordercollies.

Tijdens de dag is er ook weer een strodorp ingericht, waarbij kinderen aan hun trekken komen met ponyrijden, kleindieren knuffelen en schminken door Tanja Hommes. Tieme Santes uit Winde geeft een demonstratie schapen scheren. Daarnaast is er een reptielenshow, verzorgd door Repticura uit Leeuwarden en staat Inge Sikkens uit Roden er, bekend van ‘Heel Holland Bakt’. Al met al weer als vanouds een zeer gevarieerd programma, voor elk wat wils, ook voor niet-paardenliefhebbers. Het publiek kan nog één keer genieten van een unieke show. Initiatiefnemer Roelof Huizing vindt het jammer dat het afgelopen is maar snapt de reden. Het blijkt namelijk steeds moeilijker om iets nieuws te verzinnen. Daarnaast zijn shownummers gestopt, mede door de corona.

De Paardenshow begint om 13.00 uur en eindigt rond 17.00. Locatie: evenemententerrein aan de Brinkweg. De entree is gratis.