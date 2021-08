Laatste zomervakantieweek afgesloten met zinderende Speelweek Leek op De Bult

LEEK – Wat wás het genieten voor veel basisschoolleerlingen uit Leek. Op De Bult, achter de brandweerkazerne in Leek, werd in de laatste week van de zomervakantie de Speelweek Leek georganiseerd. ‘De tijdmachine’ was het thema van de Speelweek. Maandag en dinsdag mochten kinderen in de onderbouw zich uitleven met pallets, timmeren en bouwen, donderdag en vrijdag was het terrein het domein van de oudste groepen. En bij bouwen met pallets bleef het niet: ook stond er een kanotochtje op het programma en een overheerlijke barbecue. Vrijdag werd de dertigste verjaardag van Speelweek-voorzitter Gert Mathijs uitgebreid gevierd. Geheel volgens traditie werd de Speelweek afgesloten met het in brand steken van de pallets. De brandweer hoefde er gelukkig niet aan te pas te komen.