Lachen, gieren, brullen bij clinic bubble voetbal van sociaal werk De Schans

LEEK – Iedere keer weet sociaal werk De Schans in het Westerkwartier weer nieuwe activiteiten te bedenken voor de jeugd. Zo organiseerden de sportcoaches van de welzijnsorganisatie afgelopen dinsdag een clinic bubble voetbal voor jongeren van twaalf tot en met achttien jaar in Leek. Dat leverde grote hilariteit op, want met grote opblaasbollen om het lichaam voetballen gaat er toch wat anders aan toe dan in een gewone voetbalwedstrijd. In de onderlinge duels deelden de deelnemers soms harde bodychecks uit en onhandig stuiterden zij soms over het veld. Voordeel was wel dat zij bij een val altijd zacht terecht kwamen.

Wie nogmaals mee wil doen aan bubble voetbal of de clinic de eerste keer heeft gemist, heeft nog een kans om dit eens uit te proberen. Op 6 juli organiseert De Schans de clinic namelijk nog een keer, maar dan in Zuidhorn.