Lachgasgebruik groeiend probleem in Noordenveld

Politie: ‘Zeker baart het zorgen, het gevaar wordt niet onderkend’

NOORDENVELD – Het lijkt een steeds serieuzer probleem te worden in Noordenveld: het gebruik van lachgas onder de jeugd. Ieder weekend vindt caféhouder Albert Ananias ballonnen en lege patronen op de Brink in Roden. Ziet hij jongelui die het spoor volledig bijster zijn. Afgelopen zaterdagochtend lagen er achter Sportcentrum de Hullen tientallen ballonnen en lege blikjes Redbull. In het verkeer is het gebruik van lachgas een groeiend probleem, blijkt uit politieonderzoek in opdracht van de NOS. Ook de politie in Noordenveld ziet het gebruik van lachgasballonnetjes toenemen. Ze staan echter met de rug tegen de muur: officieel is het niet verboden. Maar hoe schadelijk is deze populaire partydrug nou eigenlijk?

Lachgas werd vroeger gebruikt als narcosemiddel in ziekenhuizen. Het kleurloze, zoetgeurende gas moest de patiënt gedurende de operatie onder zeil houden. Lachgas is inmiddels ingehaald door betere middelen waardoor het gebruik in ziekenhuizen is afgenomen. Tegenwoordig wordt het voornamelijk gebruikt voor de voedingsindustrie, onder andere in gaspatronen voor slagroomspuiten. In de jaren negentig was lachgas ook een populaire drug in het uitgaansleven. Dat veranderde toen de leverancier eiste dat de koper uit moest leggen waarvoor hij of zij het nodig had. Sinds lachgas onder de Warenwet valt en niet langer onder de Geneesmiddelenwet, heeft het gebruik ervan een behoorlijke toevlucht genomen. De jeugd lijkt de ballonnetjes waaruit ze het gas inademen en een paar minuten in een roes raken massaal ontdekt te hebben. Bovendien is er gemakkelijk aan te komen in tegenstelling tot alcohol. Voor een paar euro kun je volledig legaal lachgaspatronen bestellen op internet. Het lachgas dat wordt ingeademd via de ballon komt via de longen in het bloed terecht. Het hart transporteert het bloed direct naar de hersenen en andere organen. Het effect van lachgas is dat je een paar minuten in een roes zit, tegen bewustzijnsverlies aan.

Risico’s

Lachgas staat bekend als een ‘onschuldige partydrug’, maar gebruik is zeker niet zonder risico’s. Nederlandse artsen luidden vorige week de noodklok. Ze waarschuwen voor kans op hersenschade en een hartinfarct. Ze dringen er bij het kabinet op aan dat het verbod er zo snel mogelijk moet komen. Ook is er kans op een zuurstof tekort in de hersenen, kan er misselijkheid, hoofdpijn en duizeligheid optreden, kunnen benen en armen doof aanvoelen of gaan tintelen en wanneer lachgas direct uit een slagroomspuit wordt gebruikt, kunnen de longen, mond of lippen bevriezen, volgens verslavingskliniek Jellinek. Als de lachgastank tussen de benen wordt geklemd, kan de tank aan de benen vastvriezen waardoor je je levenslang opgescheept zit met littekens. De gevolgen voor de hersenen op de langere termijn zijn tot dusver nog onbekend. Wel kan het spul geestelijk behoorlijk verslavend zijn. De gebruiker went aan de effecten en heeft steeds meer nodig om het gewenste gevoel te bereiken. Lachgasgebruik in combinatie met alcohol of andere verdovende middelen versterkt het verdovende gevoel en is helemaal desastreus. Ook in het verkeer kan het gevaarlijke situaties opleveren. In de afgelopen drie jaar was er bij bijna 1800 ongevallen sprake van lachgasgebruik, blijkt uit een politie-inventarisatie die de NOS liet uitvoeren. De politie baseert haar bevindingen op getuigenverklaringen, gebruikte lachgaspatronen in de auto of waarnemingen van agenten. Er bestaat namelijk nog geen test om lachgas te kunnen opsporen in het lichaam. Ook een blaastest is er niet. Dat maakt het aantonen van lachgasgebruik lastig.

Rodenaar Bart Spandaw kwam het zaterdagochtend tegen tijdens een rondje hardlopen: een stuk of dertig lege ballonnen achter Sportcentrum de Hullen in Roden. Het is niet de eerste keer dat Spandaw de ballonnetjes ziet liggen. Ook op verschillende fietspaden in de gemeente treft hij regelmatig een grote hoeveelheid ballonnen aan. Spandaw ergert zich eraan, maar maakt zich vooral zorgen om het welzijn van de jeugd en de gevolgen voor de hersenen van jonge mensen. Datzelfde doet Albert Ananias, de kroeghouder van Café ’t Olle Posthoes aan de Brink. Ook hij maakt zich grote zorgen. Het is schering en inslag met lachgas, zegt Ananias die regelmatig jongelui aantreft die volgens hem ‘totaal de weg kwijt’ zijn. Al eerder probeerde Ananias middels ludieke acties aandacht te krijgen van de Noordenvelder politiek voor het groeiende probleem. ‘De jeugd gaat volledig naar de kloten, dat vind ik diep triest.’

Politie: ‘wachten op wetgeving’

Politieagent Harry Prak erkent het toenemende gebruik van lachgas in Noordenveld. ‘We zien het gebeuren. We treffen steeds vaker lege flessen aan. Dat er zo’n zeventig euro statiegeld op zit lijkt niks uit te maken. Het aantal meldingen over lachgasgebruik neemt toe. En niet alleen de jeugd gebruikt het. Ook de middengeneratie doet het. Men denkt dat het een ‘onschuldig middel’ is. Dat is misschien zo als het bij dat ene ballonnetje blijft, maar dat gebeurt niet. Zeker baart dat zorgen. Het gevaar wordt niet onderkend. We zien excessen, mensen die onwel worden en per ambulance afgevoerd moeten worden naar het ziekenhuis. Of er gebeuren incidenten waarvan de oorzaak niet vast te stellen is maar we wel de lachgastanks in de kofferbak vinden. Wettelijk is het niet verboden, dat maakt handhaven lastig. Drugsgebruik is illegaal, lachgas is dat niet. We weten dat een groothandel in Roden die lachgastanks verkoopt aan de horeca en we kunnen er niets tegen doen. We wachten op wetgeving. Dat zit er aan te komen’, zegt Prak die weet dat het gebruik van lachgas in het uitgaansleven gebeurt, maar ook op particuliere feestjes een populaire ‘drug’ is. ‘Veel mensen hebben geen idee dat dit op grote schaal gebeurt in hun eigen regio.’

‘Praat erover met je kind’

Spandaw zou vooral ouders willen aanspreken. ‘Het irriteert me dat dit tegenwoordig het vermaak van de jeugd is. We proberen onze kinderen zo goed mogelijk op te voeden. Geven ze gezond eten en laten ze sporten, maar dan is het vrijdagavond en gaat er een lachgasballon in. Wellicht is het tijd om als ouder met je kind hierover te gaan praten. Onze jeugd is onze toekomst een toekomst, die zeer ongewis is en waar veel geld verdiend zal moeten worden om alle rekeningen, denk aan de zorgkosten, te kunnen betalen en het land op welvaart te houden.’