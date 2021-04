Ladegeleiders en het interieur, er is meer invloed dan je denkt!

Ladegeleiders hebben de functie om een lade te dragen en ook vast te houden om er voor te zorgen dat ze op hun plek blijven en niet zo maar ter plekke op de grond vallen. Ladegeleiders zijn er in vele verschillende uitvoeringen, variërend op van factoren als draagkracht tot lengte en ook kleur. Maar wat is nu ongeveer de prijs van een ladegeleider, hoe maak je de juiste keuze, en hoe beïnvloedt de keuze voor een ladegeleider mijn interieur? In dit artikel nemen we al deze vragen met je door.

Welke soorten geleiders bestaan er?

Er zijn eigenlijk twee soorten ladegeleiders. Je hebt rolgeleiders en kogelgeleiders. Er is sprake van een zeker prijsverschil tussen de twee. Het exacte verschil is uiteraard nooit precies te zeggen maar een kogelgeleider is altijd wel een redelijke hoeveelheid duurder. Een kogelgeleider levert dan ook meer preciezere prestaties dan een rolgeleider, die is een stukje simpeler. Het is nu eenmaal zo dat betere kwaliteit door veel mensen geliefd is, maar dit zie je ook terug in de prijzen van de producten. Meer informatie over ladegeleiders vind je op Brasom.nl.

Wat kost een ladegeleider?

Laten we maar gelijk met de deur in huis vallen, de prijzen van een ladegeleider kunnen behoorlijk verschillen. Je hebt al een geleider voor ronde de €10 a €15, maar er zijn ook ladegeleiders die rond de €50 kunnen kosten. De prijs is vooral afhankelijk van de uittrekbaarheid en het materiaal van de geleider. Er zijn geleiders tot rond de 30 kilo kunnen hebben en tot 40 centimeter kan worden uitgetrokken, maar er zijn ook geleiders die tot de 60 centimeter kunnen worden uitgetrokken en die wellicht wel 45 kilogram kunnen dragen. Je hebt dus niet alleen sterke en minder sterke geleiders, maar ook kleine en grote geleiders.

Ladegeleiders en het interieur

Velen zien de overeenkomst niet helemaal en denken er dan ook niet aan tijdens het uitzoeken van een geleider, maar de hij is er toch wel degelijk. Veel mensen komen daar pas achter wanneer zij niet goed hebben nagedacht over de ladegeleider in combinatie met het interieur.

Je kunt een ladegeleider eigenlijk zien als een soort verborgen accent. Dit accent in het interieur kan ofwel de kers op de taart zijn, of een factor waar jij je iedere keer weer aan irriteert wanneer je de lade open doet. Het lijkt misschien een klein dingetje, maar het heeft toch echt een grotere invloed dan je denkt.

Wat hier het belangrijkste is, een geleider kiezen met de juiste kleur. De kleur moet passen bij de stijl van het interieur en hij moet niet vloeken met de rest. Sommige laden hebben aparte kleuren of patronen, het is ook belangrijk dat de geleider hier mooi bij past. Zoals je bij het deurbeslag altijd goed nadenkt over of het goed past bij de deur, zo moet je dat ook precies doen bij een lade en een ladegeleider.