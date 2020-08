‘Lage besmettingsaantal moet niet leiden tot nonchalance’

Corona-update met burgemeester Klaas Smid

NOORDENVELD – Een tweede coronagolf ligt op de loer, maar het noorden (en vooral de gemeente Noordenveld) blijft tot nog toe ontzien. Dat het hier goed gaat, moet wat burgemeester Klaas Smid niet leiden tot nonchalance. Maar hoe valt dat te rijmen met het besluit om een afgeslankte versie van de Rodermarkt toe te staan? Smid neemt het woord.

Allereerst is het moeilijk om een analyse te maken van hoe het er nu voor staat in het noorden, zo bepleit Smid. ‘We lijken te worden ontzien, maar ondertussen zijn er nog veel vakantiestromen op gang’, zegt hij. ‘De duidelijke impact van al die vakantiegangers, wordt pas later duidelijk. Bovendien is het maar moeilijk te zeggen hoe het ervoor staat. Men verwachtte dat het virus landelijk gas terug zou nemen. In de praktijk valt dat tegen. De richtlijnen vanuit het Rijk blijven daarom onverminderd gelden. Het virus is niet weg en kan zich nog uitbreiden. Ook hier kan een brandhaard ontstaan.’

En dus begrijpt Smid heel goed dat er mensen zijn die zich zorgen maken over de plannen om een afgeslankte vorm van Rodermarkt te organiseren. ‘De plannen zijn nog niet definitief en er kan nog veel gebeuren’, begint Smid. ‘Per week verandert de situatie. Wij beoordelen alle aanvragen heel kritisch. Dat neemt niet weg dat het best spannend blijft. Als wij denken dat de risico’s te groot zijn, zullen we ingrijpen. Ik wil voorop stellen dat de plannen die nu voorliggen, écht zijn gefocust op een afgeslankte vorm van de Rodermarkt. Daarbij doet de organisatie er alles aan om de ruimte te garanderen en alles volgens de richtlijnen van het RIVM te regelen. Het is dan aan de mensen zelf om de richtlijnen na te leven.’

Uiteraard keek de gemeente Noordenveld ook naar de Zomerfeesten in Peize. ‘Dat was prima verzorgd. Als gemeente trekken wij daar lering uit. Als mensen zich aan de regels houden, dan is het te organiseren. Maar we zien dat mensen laconieker worden. Dat baart zorgen. De regels zijn er niet voor niets, die dienen nageleefd te worden. Dat het virus hier onder controle is, mag niet leiden tot nonchalance.’

Raadsvergaderingen mogelijk in Health Hub

Het college van burgemeester en wethouders in de gemeente Noordenveld vergadert alweer fysiek. Voor de gemeenteraad is dit echter geen doen. ‘Het gemeentehuis leent zich niet voor een vergadering waarbij de juiste afstand kan worden bewaard’, zegt Smid. ‘We zijn nu aan het kijken naar de Health Hub. Mogelijk is dat een goede plek om toch fysiek bij elkaar te komen.’

‘Laat je testen’

Tot slot benadrukt Smid dat er inmiddels voldoende testcapaciteit in Nederland is. ‘Wie twijfelt, moet zeker een coronatest ondergaan’, stelt hij. ‘Laat je testen en mocht je positief worden getest; ga in quarantaine. We kunnen nog zoveel regels bedenken en eisen stellen, uiteindelijk komt het aan op hoe de mensen hiermee omgaan. Daar ligt een taak voor ons allemaal.’