Lammert Kalfsbeek

Man met de hamer

Voorzitter Volksvermaken Roden

‘Het zijn onzekere tijden, ook voor ons. De seizoensopening van de kinderboerderij die gepland stond, hebben we alvast afgelast. Ook het neutjesschieten gaat niet door. Je weet dat alle horeca tot en met 6 april dicht is. Een week later is het neutjesschieten. Het is maar zeer de vraag of daar überhaupt mensen op af zouden komen. Nu kunnen we het nog redelijk makkelijk afzeggen en we moeten de realiteit onder ogen zien: we zijn er nog lang niet, dus we moeten dit gewoon cancelen.

Ik denk dat 2020 sowieso een jaar van afgelastingen wordt. We kijken natuurlijk ook al verder, naar Kleintje Rodermarkt bijvoorbeeld. Zo hebben we met de Concours Hippique commissie afgelopen week nog gesproken. Daar ging het onvermijdelijk over corona. Ik heb geen glazen bol, maar wel een bepaald gevoel erbij. En toch staat de programmering al. In februari is het meeste namelijk al vastgelegd, dat heeft te maken met vergunningen. We moeten zien hoe dat straks verder gaat. Terughoudender zijn we in ieder geval niet. Als alles doorgaat, moet er wel wat staan.

Het volk wil Brood en Spelen, wordt altijd gezegd. Maar gaat men straks nog naar die Spelen toe? Gaan we straks, als alles voorbij is, weer met z’n allen naar de kroeg? Ik weet het niet.

Met het oog op Rodermarkt is het ook afwachten. Het liefst wil ik niet nadenken over de vraag hoe dat straks verder gaat. De kermis bijvoorbeeld. Veel exploitanten hebben het lastig. Komen zij straks nog? En hebben we überhaupt een kermis?

De bouwgroepen voor de parade zijn gelukkig nog niet aan het bouwen. Zij zitten in de ontwerpfase. Maar in het eerste weekend van mei zouden wij de onderstellen leveren aan de bouwgroepen. Kunnen we dat straks nog doen? Straks staan er tientallen mensen bij elkaar in een loods aan een wagen te bouwen. Of dat door kan gaan, is maar de vraag. Over het doemscenario willen we niet nadenken, maar we moeten het ook niet uit het oog verliezen.

Ik hoop in ieder geval dat iedereen een goed zomerseizoen tegemoet kan zien. Meer kunnen we op dit moment niet doen.’