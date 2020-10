De Vereniging voor Volksvermaken Roden heeft naast de vele evenementen nu ook een streep moeten zetten door 64e grote verloting ten bate van de Kinderboerderij. De verloting, bij de Roners beter bekend als de “Tientjesverloting”, startte altijd tijdens de Rodermarkt Feestweek, waarna de bestuursleden van Volksvermaken Roden en vele vrijwilligers de deuren in Roden bij langs gingen om de 4.000 loten aan de man te brengen. ‘Helaas hebben we als bestuur van Volksvermaken Roden moeten besluiten om de verloting dit jaar te annuleren. In verband met de huidige situatie omtrent het coronavirus, en met name het toegenomen aantal besmettingen in onze gemeente, vinden wij het onverantwoord om de loten deur aan de deur te verkopen.’ lichtte voorzitter Lammert Kalfsbeek het besluit toe.

‘Het is ontzettend jammer dat we met dit besluit dit jaar geen financiële bijdrage kunnen schenken aan de Kinderboerderij. Dat zal ongetwijfeld ook door menig Roner zo worden ervaren, omdat ze nu geen lot kunnen kopen’, vervolgt Kalfsbeek, die aangeeft dat je de prachtige Kinderboerderij aan de Norgerweg in Roden ook als donateur kan ondersteunen. Aanmelden kan via Volksvermaken.nl/word-lid of door een e-mail te sturen naar leden@volksvermaken.nl. Leden van de Rabobank kunnen zowel de Vereniging voor Volksvermaken Roden als de Kinderboerderij Roden steunen tijdens de Rabo ClubSuport actie, die deze week van start is gegaan.