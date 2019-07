Lammert Kalfsbeek

RODEN – “Aanstaande zaterdag 6 juli organiseren wij namens de Vereniging voor Volksvermaken Roden voor het derde jaar het Festival Roden Proeft. Op deze dag is de Albertslaan in Roden omgetoverd tot één grote kroeg. Dit jaar hebben we het thema van de gemeente Noordenveld ‘Kleine Kernen’ aan het festival gekoppeld. De kernen staan voor de drie dorpen in onze gemeente. Wij vinden het heel belangrijk dat, naast Roden, ook Peize en Norg betrokken worden bij het festival. Roden Proeft vindt dan wel in Roden plaats, ook de andere dorpen horen er wat ons betreft bij. Tijdens Festival Roden Proeft is er van alles te doen in de grote dorpskroeg in de Albertslaan. Zo is er veel (Hollandse) muziek, dat wordt afgewisseld met een lach. Uiteraard is er ook weer van alles te proeven. Maar het is absoluut geen culinair festijn. Het festival is gebaseerd op het proeven van sfeer en muziek. Men kan de smaak van kunst en cultuur bij het festival komen ontdekken. Voor mij is het moeilijk om te zeggen wat het mooiste is van Roden Proeft. Het festival is natuurlijk op zaterdag 6 juli, maar we zijn op zaterdag 29 juni al begonnen met het voorprogramma. Afgelopen zondag hadden we bijvoorbeeld een grote fietspuzzeltocht, waar zo’n 65 fietsers aan mee deden. Met z’n allen gingen we langs diverse kerken en kroegen in de gehele gemeente. Daarnaast zijn er ook nog andere activiteiten, zoals een lezing, vlogwedstrijd en Drentse avond. Het festival is natuurlijk een mooi sluitstuk van een fantastische week. Als ik dan moet zeggen wat ik het leukste vind, is dat denk ik dat we met z’n allen creatief en enthousiast bezig zijn met de organisatie van Roden Proeft. In november zijn we al begonnen met de voorbereidingen voor het evenement. We moesten toen al vele dingen regelen, zoals bijvoorbeeld het boeken van artiesten. Als organisatie, bestaande uit zeven personen, is het ons ook dit jaar weer gelukt om een mooie week te mogen organiseren. Dit, mede dankzij een goede samenwerking met de gemeente Noordenveld. We kijken uit naar een mooie week en een prachtig festival. We hopen daarbij op een hoge mate van betrokkenheid in de gehele gemeente Noordenveld”.