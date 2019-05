LEEK – Op kraamvisite bij de pasgeboren lammetjes op Landgoed Nienoord: hoe schattig is dat? In het familiepark werd afgelopen week lammetjesdag gevierd. Kinderen konden zich laten schminken aan de schminktafel en konden natuurlijk met de lieve diertjes knuffelen. Samen met Nieno werd er gedanst op de leukste vakantiehits en natuurlijk werd er beschuit met muisjes gegeten. Kortom; een heerlijke dag op het familiepark in Leek!