Lampionnen en een gezamenlijk ontbijt bij OBS de Tandem

RODEN – OBS de Tandem was vrijdag om 8 uur open voor ouders en kinderen. In een verduisterde school konden kinderen hun zelfgemaakte lampion op deze manier aan hun ouders laten zien. De leerlingen mochten zelf kiezen welke lampion ze wilden maken, waardoor er verschillende groepen ontstonden, met alle leeftijden door elkaar heen.

Aansluitend gingen de kinderen ontbijten, in het lader van het Nationaal Schoolontbijt. Gezellig en leerzaam, want op deze manier wordt duidelijk gemaakt wat nu eigenlijk een gezond ontbijt is. De kleuters en groepen 3 en 5 mochten hun lampion laten zien bij ouderenopvang Vasalis, begeleid met liedjes. Van de bewoners kregen ze een leuke traktatie.