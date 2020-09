Landelijke Beelball-dag bij BSC Knights in Leek

LEEK – Dat BSC Knights met een fanatieke vrijwilligersorganisatie druk bezig is om base- en softball onder de aandacht te houden in de regio, is al een tijdje duidelijk. Een goede manier om mensen te enthousiasmeren voor deze toffe sport, is door de jeugd er al vroeg bij te betrekken. Dat doet Base- en Sofballclub Knights onder meer door BeeBall te organiseren. Een speciale vorm van baseball die kinderen de beginselen van het vak leert. Dit jaar is de club uit Leek zelfs één van organisatoren van de Landelijke BeeBalldag 2020.

Dit jaar viert BSC Knights zijn 33ste verjaardag. Als één van de grotere honkbalverenigingen in het noorden des lands, heeft BSC Knights een bekende naam opgebouwd. Bovendien heeft de vereniging als één van de weinigen in iedere leeftijdscategorie nog een team. Er is ruimte voor spelers die zowel competitief, als recreatief willen spelen. Op dit moment telt BSC Knights ongeveer 110 leden waarvan 75 spelende leden. Dat aantal is al jaren stabiel.

De aankomende 13e editie van de Landelijke BeeBalldag is vanwege het coronavirus verplaatst naar later in het seizoen en wordt gehouden op vier locaties. Het event staat nu gepland op zaterdag 26 september. Althans, voor BSC Knights. Ook in Hoorn, Bussum en Vlaardingen worden er namelijk BeeBalldagen georganiseerd, maar dan op zondag 27 september.

BeeBall

BeeBall is een stoer, flitsend en leuk spel voor kinderen van 5 tot en met 8 jaar. Door de kleine teams en eenvoudige spelregels worden kinderen volledig bij het spel betrokken en zijn ze volop in beweging. Bij BeeBall staan teamgeest, sportiviteit en spelplezier voorop.

Door het spelen van BeeBall raken kinderen snel vertrouwd met het slaan, gooien en vangen. Op speelse wijze maken kinderen zich snel de technische vaardigheden van honkbal en softbal eigen.

BeeBall kenmerkt zich in het bijzonder doordat het spel door kinderen vanaf 5 jaar en met kleine teams wordt gespeeld. Het spel vraagt weinig ruimte of speciale voorzieningen. Het kan uitstekend worden gespeeld op een willekeurig grasveld, plein of in de zaal. De kleine afmeting van het veld bevordert speelintensiteit. Geen statische houding, maar dus volop activiteit.

Dagprogramma

De EK-promobus van de KNSB zal aanwezig op 26 september aanwezig zijn om kinderen, ouders en publiek enthousiast te maken voor de honkbalsport. Ze hebben een slagkooi mee, een kooi van 5 bij 5 meter met een diepte van 10 meter. Hierin kan men slagsnelheid meten en ook de nauwkeurigheid tijdens het werpen. Zeven teams spelen ’s middags toernooitjes op drie velden. De wedstrijden worden gespeeld tussen de Blokes uit Veendam, de Bedrocks uit Emmen, de Diamonds uit Drachten, Cariben uit Groningen, HSV Seagulls uit Harlingen en de Knights. De dag wordt om 14:00 uur geopend door wethouder Elly Pastoor. De kantine is open, maar niet toegankelijk voor publiek. Spelers en gasten kunnen wel van alles bestellen, er wordt geserveerd vanuit een open raam. Sinds kort kunnen mensen ook pinnen bij BSC Knights. Zij trakteert de spelers op een broodje hotdog met ranja en ze krijgen een mooie medaille mee naar huis. Opgeven voor de beeball-dag is niet nodig. Iedereen kan gewoon naar het sportpark komen. Gezelligheid staat voorop!

Winterschool 2020

Voor de kinderen die in de winterperiode niet stil willen komen zitten, is er de zogeheten Winterschool Noord. Vanaf 7 november tot en met 12 december wordt er wekelijks getraind, waarbij kinderen een hoop lol hebben en bovendien beter worden in hun sport. Er zijn vier verschillende leeftijdsgroepen, variërend van 8 tot en met 21 jaar, en de lessen vinden plaats in Stadsbroekhal Assen. Kosten bedragen 95 euro per persoon. Er zijn honkbaltrainingen met pitchen, catchen, fielden en hitting.

Wat: BeeBalldag bij BSC Knights

Wanneer: zaterdag 26 september

Info: www.knightsleek.nl.