Landelijke ruiters “spelen toneel” op 2 jaarlijkse ruiteravond

RODEN – Zaterdag 23 november aanstaande is er een Ruiteravond van Rij- en menvereniging Mensinghe in zalencentrum de Pompstee te Roden. Er zal deze avond een zeer komisch stuk worden opgevoerd: “Plamuren is Plamuren ” geschreven door Henk Roede. Daarnaast zal er een verloting in één van de pauzes zijn en en muziek word verzorgd door een Dj.

Al maanden wordt er onder leiding van regisseuse Vroukje Hartlief- Ananias druk gerepeteerd. Zij wordt bijgestaan door inge de Vries-van der Klei en souffleuse Annie Tjassing. De spelers zijn: Jan Westerhof, Hinnie Westerhof- de Vries, Rosalie Dam – Hingstman , Tallien de Vries, Geert Pater, Kina Slob- Hut, Hink Willems, Janneke krooneman en Jolanda Siegers-Zomer.

De verhaal lijn speelt zich af in een beauty salon, die geërfd is door 2 bouwvakkers. De beide broers hadden niet zoveel op met hun overleden tante maar de salon lijkt hun wel wat voor de verkoop. Beetje op knappen en gelijkertijd bedrijf draaien de houden. De broers redden zich zo op het oog goed in de beauty salon tot dat er nog een erfgename op de proppen komt. Dit heeft tot gevolg dat er rare dingen gebeuren………

De zaal van de Pompstee is zaterdag 23 november vanaf 19.00 uur geopend. Het toneelstuk zal beginnen om 20.00 uur. Iedereen die de rij- en menvereniging een warm hart toe draagt, is welkom om deze avond bij te wonen. De toegang is gratis!!