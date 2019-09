MARUM – De Classic Moto Cross des Nations trok afgelopen zaterdag veel bekijks in Marum. Op het circuit van Trimunt streden meer dan 210 coureurs uit dertien verschillende landen om de prijzen. Dat Marum deze bijzondere wedstrijd voor klassieke motoren mocht organiseren, was een noviteit waarmee men ontzettend blij was. Het eendaagse evenement bleek een succes, mede door de baan die uitstekende staat verkeerde.