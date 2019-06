Lange fractievergadering voor raadsleden Noordenveld

Raad van Noordenveld

Deze week gaat de parkeerdiscussie in Roden wederom losbarsten. De Zakenkring zal weer inspreken inzake Heerestraat en ook de raad zal hun licht over de plannen laten schijnen. Ik heb inmiddels een preview gekregen en kan met enige zekerheid zeggen dat het college het aardig voor de kiezen gaat krijgen deze week. Waar een haringparty al niet goed voor is…

Een haringparty dus. Afgelopen woensdag in Het Wapen van Drenthe. Uiteraard veel aanwezigen namens de Zakenkring. Zij hadden aan de vooravond van de veiling nog een vergadering gehad inzake de Heerestraat en konden op deze woensdagavond relaxen. Gewoon rustig een borreltje drinken en een visje eten. Hoe anders was dat voor de gemeenteraadsleden aan de andere kant van de straat. Het werd voor de meeste partijen een ellenlange avond, tot groot genoegen van enkele aanwezigen van de haringparty. ‘Waar zullen ze het over hebben?’, klonk het gekscherend. Ongetwijfeld ging het in iedere fractie even over de informatiesessie die de Zakenkring onlangs organiseerde. Daaruit is interessante – en bij vlagen schrijnende – informatie naar buiten gebracht. Voor de partijen reden genoeg om een extra lange fractievergadering te houden. Daarbij moet worden aangetekend dat niet alleen parkeren op de agenda staat. De raadsleden van de VVD (Meijer en Emmens) waren namelijk wél bij de haringparty en hadden hun fractievergadering al eerder gepland. ‘We hebben vier uur vergaderd’, aldus Emmens, waarop Meijer aangaf dat dit ongebruikelijk lang is voor de VVD fractie in Noordenveld. ‘Ik vind eigenlijk ook dat – als het tien uur is geweest – er een fles wijn op tafel moet komen. Dat maakt zo’n vergadering toch gezelliger’, grapte Meijer. Hoe dan ook: de VVD-fractie genoot van de haring, terwijl hun collega-raadsleden een zware vergadering hadden. Ik ben dan ook zeer benieuwd hoe beslagen de partijen deze week ten ijs komen. Ik begreep dat men het voornemen heeft om weer eens om 11 uur klaar te zijn. Een mooi streven, maar de praktijk zal uitwijzen of het ook haalbaar is.

Ondertussen heb ik via de media het circus rondom de opgestapte VVD-wethouder in Assen gevolgd. Hij is niet de eerste wethouder uit dat college die vertrok. Al eerder stapte Gea Smith (GroenLinks) op. Het Dagblad van het Noorden leek hierover weinig verbaasd te zijn. De twee opgestapte wethouders hadden immers geen bestuurlijke ervaring en de verhouding tussen ervaren bestuurders en nieuwe bestuurders liep scheef. Kijk je dan naar het college van Noordenveld, waar eveneens twee wethouders zonder bestuurlijke ervaring toetraden, dan loopt het hier toch beduidend beter. Het begon met de keuze om uit te breiden van drie naar vier wethouders. Dat lijkt een goede keuze te zijn geweest. Wethouders kunnen zo hun werkzaamheden beter verdelen. Daarnaast heeft Noordenveld ook gewoon mazzel met ‘nieuwelingen’ Ipema en Westendorp. Een voorbeeld: waar de VVD-wethouder uit Assen (de heer Leemrijse) ten onder ging aan het feit dat hij te aardig wilde worden gevonden, schijnen Ipema en Westendorp daar geen enkele last van te hebben. Zo liet Westendorp mij weten dat hij de gang van zaken rondom het kunstgrasveld bij VV Roden zeer betreurd. ‘Maar ik heb en pak volledige bestuurlijke verantwoordelijkheid hiervoor. Onze planning loopt anders dan die van VV Roden en ik snap dat dat vervelend is voor de voetbalclub’, aldus Westendorp, die aangaf dat je als wethouder nu eenmaal niet iedereen te vriend kan houden. ‘Al zien we de noodzaak van het kunstgrasveld zeker in.’ Westendorp is niet bang zijn verantwoordelijkheid te nemen en beseft terdege dat hem dat niet altijd in dank zal worden afgenomen. Dat is verstandig, want het laatste dat je als wethouder moet willen, is dat men op je afscheidsreceptie zeggen dat je ‘een aardige, leuke wethouder’ was.

Meepraten? Twitter: @MathijsRenkema