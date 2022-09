Langelo Goes vintage met een schuurverkoop in het hele dorp

LANGELO – Inwoners van Langelo en omstreken hadden net de Liefair achter de kiezen, en daar werden belangstellenden alweer verwend met het volgende evenement! Afgelopen zaterdag werd namelijk de schuurverkoop in Langelo gehouden. Verschillende bewoners zetten hun schuren, garages en opritten open met spullen die nog de moeite van het verkopen waren. Voor tweedehands kleding konden mensen in het café terecht. In het café was tevens een plattegrond te halen waarop de deelnemende adressen te vinden waren.