Laptops voor kinderen Petje af Noordenveld

NOORDENVELD – De afgelopen periode zijn de coaches en locatiemanager van Petje af Noordenveld druk bezig geweest met het samenstellen van een online programma voor de deelnemende kinderen. Voorafgaand aan de eerste ‘Petje af Online’ bijeenkomst werd helaas al schrijnend duidelijk dat online les krijgen niet voor alle kinderen even vanzelfsprekend is. In heel Nederland waren er kinderen die niet konden deelnemen omdat ze bijvoorbeeld geen laptop ter beschikking hebben of deze moeten delen met (meerdere) broertjes en zusjes.

Via SIVON, een coöperatie van schoolbesturen, is locatiemanager Saskia Stads van Petje af Oisterwijk in contact gekomen met het Greijdanus College in Zwolle. Dit college doneert maar liefst 80 laptops aan Petje af Nederland! ‘En hierdoor hebben we ook in Noordenveld de mogelijkheid om onze kinderen te voorzien van een eigen laptop’, vertelt locatiemanager Ronald Uilenberg.

'We willen namens de kinderen iedereen bij SIVON en het Greijdanus College Zwolle ontzettend bedanken voor dit geweldige gebaar! 80 kinderen, die dreigden Petje af te moeten missen, kunnen nu toch meedoen met het online programma!'