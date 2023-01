Lars maakt Groenzorg blij met donatie

NORG – Toen Lars in de decembermaand meedeed aan de Hartenactie van de Krant ‘Mijtertjes tellen’, won hij de Jackpot. Maar liefst 200 euro mocht hij namens de Hartenactie van De Krant besteden aan een goed doel. En dat goede doel was snel gevonden. Dagelijks komt er voor het huis van Lars in Norg een Duofiets voorbij. Lars, drie omhooggehouden vingertjes oud, zwaait dan altijd enthousiast naar de fietsers, die dan al even enthousiast terugzwaaien. Moeder Rianne Hut wist toen al snel de connectie te leggen met Dagbeleving Groenzorg Norg aan de Eenerstraat in het dorp. ‘Dat moest wel het goede doel worden,’ legt Rianne Hut uit. ‘Het is altijd zo’n mooi gezicht als de fietsers op de Duofiets voorbijkomen. Dan zwaaien we altijd even en dat is leuk.’

Gerard en Grietje Meijering van Groenzorg Norg waren blij verrast toen zij vernamen van de actie en dat zij het goede doel waren van de Hartenactie 2022. ‘We waren op vakantie en kregen allemaal appjes van collega’s en vrienden dat we in De Krant stonden en dat we een mooi geldbedrag kregen. Dat was voor ons een geweldige verrassing. We gaan het geld geven aan ‘Vrienden van Groenzorg Norg’. Zij financieren een deel van onze activiteiten die rechtstreeks ten goede komen aan de deelnemers. Daar zijn we heel blij mee. Om in de sfeer van Lars te blijven gaan we de gift gebruiken voor de aanschaf van een tweede Duofiets,’ laat Gerard Meijering weten. Op de foto een blije Lars met moeder Rianne Hut, deelnemer Wim van Oven, medewerkster Liesbeth van Groenzorg Norg en Gerard en Grietje Meijering.