Motorcoureur Lars ter Veld uit Tolbert reed onlangs de laatste wedstrijden van het ONK onder de vlag van The Race Factory. Lars stond tweede in het klassement, vader Jelmer op de eerste. Tijdens deze cup hebben de heren niet alle wedstrijden samen gereden omdat ze vaak samen vielen met het NK. Zaterdag 8 oktober waren de wedstrijden in Emmen op het kart circuit Pottendijk. De eerste sessie sloeg Lars over omdat de baan bij aankomst erg nat was en hij zijn pols niet teveel wilde belasten. De 2e vrije training verliep goed: ‘de baan was droog en ik zat er lekker op en kreeg weer een goed gevoel met de motor. Die was ik namelijk een beetje kwijt geraakt na de afgelopen 4 wedstrijden.’ Vlak voor de eerste kwalificatie begon het enorm te regenen waardoor alsnog besloten werd om de motor te voorzien van een paar regenbanden. Dat bleek een goede keuze, want de coureur uit Tolbert wist een tweede tijd neer te zetten. Tijdens de 2e kwalificatie was de baan droog en konden de slicks eronder. ‘Ik begon mijn pols al weer wat te voelen en heb besloten om goed uit te rijden, zonder vallen en niet tot de max te pushen. Ook weer een 2e tijd.’ De eerste wedstrijd eindigde Lars op de tweede plek. Ook in de tweede wedstrijd finishte hij als tweede en wist daarmee zijn 2e plek in het eindklassement vast te houden.