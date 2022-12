Lars wordt verwend met Bruder speelgoed, Groenzorg Dagbesteding met een bedrag

RODEN – De driejarige Lars Flokstra uit Norg rent enthousiast op de bovenverdieping van Buiter heen en weer. Hij heeft namelijk de Hartenactie gewonnen. Hij is gek op speelgoed van Bruder en laten ze dat nu toevallig hebben bij Buiter. ‘Hij kwam een beetje boven het bedrag uit, maar de rest hebben wij bijgelegd,’ fluistert Jan Buiter, ‘Maar dat hoef je niet verder te vertellen hoor!’ Dat doen we dan ook niet.

Rianne Hut, Lars’ moeder, bedacht het goede doel: ‘We willen het geld graag schenken aan Groenzorg dagbesteding voor ouderen in Norg. Lars vindt het prachtig om ze voorbij te zien fietsen, dan staat hij altijd voor het raam te zwaaien. Zelf werk ik ook in de ouderenzorg, en ik weet dat het daar goed terechtkomt.’

Speelgoed van Bruder is robuust en gaat niet snel stuk, vertelt Rianne. Lars demonstreert dat door een van de dozen te laten vallen. Inderdaad, er mankeert niks aan. Daarna wil hij best even stilstaan voor de foto, en al snel sjeest hij alweer enthousiast met een kruiwagen rond. Of hij die ook mee naar huis mag? Nee, dat mag niet. Een vetbol dan? Nee, ook niet. Maar dat maakt hem niet uit, Lars is gelukkig met zijn nieuwe speelgoed.