“Laten we ook dichtbij kijken, dit moet in Nederland niet voorkomen’

Meer blije kinderkoppies op 5 december dankzij Peizenaren

PEIZE – “De kasten met speelgoed begonnen uit te puilen, hoog tijd dus om deze eens op te ruimen.” Gerrit Nieman uit Peize had het spul waar z’n kinderen niet meer mee speelden op marktplaats kunnen zetten, maar koos ervoor om een berichtje op Facebook te zetten. Dit was de aanleiding voor de actie om speelgoed in te zamelen voor een goed doel. Twee vrachtwagens vol met cadeaus gingen afgelopen week naar de Voedselbank in Roden en ‘ruilen en weggeven’ in Assen. Het resultaat? “Meer blije kinderkoppies op 5 december”, aldus Nieman.

Richard Houtenbos, eigenaar van Eetcounter De Banjer’ was de eerste die reageerde op het berichtje van Nieman. Hij bood z’n café aan als opslagplaats. “Want”, zo zei hij “laten we er een actie van maken. Er zijn vast meer mensen die af willen van overtollig speelgoed.” Het idee om dit ter beschikking te stellen aan gezinnen die het financieel minder goed hebben, was geboren. Op Facebook werd een affiche geplaatst, wat binnen no time gigantisch vaak werd gedeeld. Mensen uit Peize, maar ook uit andere plaatsen, kwamen met zakken vol binnenlopen. “Ook soms nog kinderen die zelf iets hadden uitgezocht voor arme kinderen”, aldus Houtenbos. Hij had de deuren van zijn café op een gegeven moment maar opengezet, anders moest hij steeds weg bij z’n frituur uit de naastgelegen cafetaria. Ze hadden niet kunnen bedenken dat de ruimte binnen een week al voor de helft volstond. “We kregen zoveel lovende reacties van de mensen uit het dorp. Het gaat niet om ons, maar om wat er is binnengebracht, daar zijn wij dankbaar voor”, reageren de mannen heel nuchter.

De mannen kunnen niet zeggen of alle puzzels compleet waren, maar ze zagen over het algemeen wel goed en schoon spul langskomen. “Het meest opmerkelijke? Dat waren toch wel de zes dozen met nieuwe kinderschoenen. De labels zaten er nog aan”, zegt Nieman. “Ik had niet verwacht dat er speelgoed binnen zou komen waar het plastic nog omheen zou zitten.” Houtenbos zag een spiksplinternieuw spel Monopoly voorbijkomen.

Rieks Albertema bood zijn vrachtwagen aan om het ingezamelde speelgoed naar Roden en Assen te brengen. De emotionele reactie van de mevrouw van de Voedselbank raakte de heren. Ze kregen van haar een rondleiding en waren ervan onder de indruk dat nog zoveel mensen een beroep moeten doen op de Voedselbank. “Met alle respect”, zegt Houtenbos, “maar als er in het buitenland iets gebeurt, is giro 555 meteen in de lucht. Laten we ook dichtbij kijken, dit moet in Nederland toch niet meer voorkomen.” Daarom wilden de mannen het goede doel ook dichtbij houden.

Dat er zoveel speelgoed werd gebracht, heeft volgens Houtenbos vooral te maken met het feit dat er dit jaar geen rommelmarkten waren. “Een ding is zeker, in Peize zijn de kasten weer opgeruimd.” “En, zijn er voor kinderen die in armoede leven toch sinterklaascadeaus”, vult Nieman aan.