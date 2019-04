‘Leefbaarheid platteland moet je in stand houden’

Lieveren wil investeren in het dorp

LIEVEREN – In Noordenveld krijgen dorpen de gelegenheid om middels een dorpenfonds de leefbaarheid te verhogen. Dat dit niet aan dovemansoren gericht is, blijkt wel in Lieveren. Daar neemt Dorpsbelangen Lieveren het voortouw om het centrum een nieuwe impuls te geven. Henk Baas is sinds een aantal maanden voorzitter van Dorpsbelangen en ziet hoe het toch al levendige Lieveren, er met elkaar de schouders onder zet.



Lieveren mag dan ‘slechts’ 220 inwoners tellen, het dorp zet zichzelf eigenlijk altijd op de kaart. Neem nu de befaamde Liefair, die bij goed weer eenvoudig de 10.000 bezoekers aantikt. En ook de wielerorganisaties weten het pittoreske Drentse dorp te vinden, al mag dat soms wel iets minder (daarover later meer). Henk Baas is al jaren inwoner van het dorp en hield zich eerder bezig met de aanleg van glasvezel in Lieveren. Samen met een aantal andere enthousiastelingen probeerde hij zijn mede-inwoners te overtuigen van het nut van een dergelijk glasvezelnetwerk. Dat liefst tachtig procent van de bevolking aangaf aan dit netwerk te willen deelnemen, gaf nog maar eens de onderlinge verbondenheid aan. ‘In andere dorpen gaat dat een stuk lastiger. Zo zie je dat in de RAS-dorpen (Roderesch, Alteveer, Steenbergen, red.) men moeite heeft om de verplichte grens van 65 procent te halen. Hier was dat anders. Dat is een goed teken.’ Nadat de ‘glasvezelmissie’ in Lieveren tot een goed eind werd gebracht, besloot het bestuur zich op Dorpsbelangen te storten. Tot op dat moment was Roelof Bathoorn hier de drijvende kracht achter, maar hij moest veel alleen doen. Zonder mopperen nam het glasvezelteam het gros van de taken over.

Het sterkt Henk dan ook in de gedachten dat er veel mogelijk is in Lieveren. De oud-gedeputeerde – van 2007 tot 2011 was hij namens de ChristenUnie werkzaam voor de provincie Drenthe – wil onder meer de Noordesch aanpakken. Er wordt namelijk structureel te hard gereden op deze weg die Roden en Lieveren verbindt. ‘We hebben nu veel jonge kinderen in Lieveren, waardoor dat gevaarlijke situaties kan opleveren’, zegt Henk. ‘De Noordesch is een 30-kilometerweg en dat wordt ook keurig aangegeven. In de praktijk word je ingehaald als je hier dertig rijdt. Dat komt omdat de weg niet is ingericht als 30-kilometerweg. Dat moet dus veranderen.’

Al jaren gaan er geluiden op om de Noordesch aan te pakken. ‘De gemeente wil ook, maar dat duurt nu eenmaal wat langer. Dat heeft niets met onwil te maken, maar juist alles met procedures’, zegt Henk. ‘Ik denk dat deze kwestie al met al een dikke tien jaar duurt. Voor 2008 was het geld er wel bij de gemeente, maar wilde men niet. Na 2008 wilde men wel, maar was het geld er niet. Nu wil men én is er geld. Dus het zal nu moeten gebeuren.’

De herinrichting van de weg is slechts één van de plannen die Dorpsbelangen Lieveren heeft. Zo willen ze het speelveldje in het dorp op de schop gooien. ‘We weten niet of alles nog voldoet aan de veiligheidseisen. Dat moet veranderen, maar het aanschaffen van nieuwe speeltoestellen die aan alle eisen voldoen, kost veel geld’, zegt Henk. En daar kan juist het Dorpenfonds van pas komen. ‘We gaan zeker kijken naar de mogelijkheden van dat fonds. Voor ons kan dat een grote financiële stimulans zijn.’

Daarnaast wil Lieveren aan het centrum werken. ‘Van mei tot oktober is Lieveren een klein centrum voor toeristen. We hebben een kroeg op een mooie plek, maar hebben niet echt een groot terras. Dit jaar stoppen de huidige uitbaters ermee en er is al een nieuwe uitbater gevonden. Zij wil de kroeg aanpakken, in samenwerking met het dorp. Er moet een verbinding komen met de speeltuin en we willen meer parkeerplekken realiseren’, aldus Henk, die daarbij meldt dat de kroeg momenteel te klein is voor de vele verenigingen in het dorp. ‘Het zal je verbazen hoe groot het verenigingsleven hier is. Het probleem is echter, dat als de toneelvereniging in de kroeg oefent, hier verder geen vereniging terecht kan. Daarvoor is de kroeg te klein.’ Een dorpshuis is er ook niet, maar de kroeg kan volgens Henk wél meer een dorpshuisfunctie gaan vervullen. ‘We willen dat we er vaker terecht kunnen. Of dat een jarenproject wordt? Nee hoor, dat zou best vlug moeten kunnen. Het hangt misschien nog af of er bij de gemeente iets met bestemmingsplannen moet gebeuren, maar buiten dat zou het redelijk snel moeten kunnen gebeuren.’

‘Het komt er op neer dat we nou écht iets willen doen in Lieveren. De laatste grote investering in het dorp was het Lieverse Ommetje, een wandelroute door de prachtige omgeving. Dat was in 2011, het wordt nu tijd voor nieuwe investeringen in het dorp’, meent Henk. ‘

Wielerwedstrijden

Dat Lieveren een prachtig dorp is, komt voor de bewoners niet als een verrassing. Ook menig wielerorganisatie weet het dorp te vinden, waardoor Lieveren in het wielerseizoen vaak het decor is voor koersen. ‘Dat is op zich hartstikke mooi, maar het vereist wel iets van een dorp’, zegt Henk. Lieveren is niet zo groot, dus het is onvermijdelijk dat het dorp minder bereikbaar is tijdens een wielerwedstrijd. ‘Eerder was het dan zo dat iedereen iets riep, maar niemand actie ondernam. Nu de Dorpsbelangenvereniging weer nieuw leven is ingeblazen, gebeurt dat wel. De verschillende wielerorganisaties weten nu dat ze eerst met ons moeten overleggen wanneer ze iets willen organiseren in Lieveren.’