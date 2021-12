Leekster doneert 70 jaar oude sinaasappelboom aan Borg Nienoord

LEEK – Hij groeide ermee op: de sinaasappelboom bij zijn ouderlijk huis. Maar het naar binnen sjouwen valt Wieger de Boer steeds zwaarder. En er zit nachtvorst in de lucht. Daarom verhuist het 70 jaar oude, frisgroene monument van het Iwema Steenhuis in Niebert naar de Borg Nienoord in Leek. De Boer: ‘Ik was een kind, uit nieuwsgierigheid stopte ik wat pitten in de modder. Wie schertste onze verbazing: er kwamen een paar gezonde planten uit! Sinaasappels vormden een delicatesse, ze werden nog verpakt in van die Chinese papiertjes. Met die planten groeide ik op; deze boom siert de tuin tot vandaag de dag. Inmiddels groeit hij mij echter letterlijk en figuurlijk boven het hoofd. Daarom heb ik Nienoord gebeld.’

Museumdirecteur Geert Pruiksma is blij met deze gift. ‘Afgelopen voorjaar kocht ik zelf twee citrusplantjes voor in onze entreehal, omdat die Oranjerie wordt genoemd. Maar deze is veel indrukwekkender dan mijn sprietjes uit de supermarkt!’ Zijn collega Henderika van der Velde beaamt dit. ‘We moeten de heer de Boer wel toezeggen dat we er net zo goed voor zorgen als hijzelf. Die uitdaging gaan wij graag aan. De heer de Boer zijn familie is al heel lang eigenaar van het Iwema Steenhuis en bewoont het ook, sinds halverwege de 19e eeuw. De traditionele inrichting is een beschavingsontwikkeling van eeuwen; hij groeide temidden hiervan op en weet als geen ander wat je in en rond zo ’n oud huis mag verwachten. Soms mist hij dat eerlijk gezegd ietwat op Nienoord. Antiek binnen, exotische potplanten buiten: veel verdween begin vorige eeuw, met de bewoners. Maar ons belt hij niet over wat hij op Nienoord mist, maar over wat hij kan toevoegen. Hij is een true gentleman!’

De Boer voegt de daad bij het woord en zet spontaan zijn schep in de grond. Want de Mekkabalsem, Gele Helmbloem en andere klassiekers in zijn eeuwenoude tuin: hij gunt ze Nienoord ook. Er volgt een stijlvolle koffietafel in het sfeervolle huis, voordat de unieke Oranjeboom definitief vertrekt naar Nienoord. Waar iedereen er voortaan van kan meegenieten.