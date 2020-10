Leekster Eagles/Amysoft laat het in de eerste fase zitten

Nederlaag met twee gezichten voor Alssema’s Eagles

LEEK – De derde thuiswedstrijd van Leekster Eagles/Amysoft leverde afgelopen vrijdag wederom een nederlaag op. Tegen White Stones kwam de ploeg van Martijn Alssema vooral in de eerste tien minuten tekort. Een beter tweede deel liet zien dat de Leeksters wel degelijk in staat zijn om de betere ploegen in de Eredivisie het vuur aan de schenen te leggen. De 5-11 eindstand geeft echter de harde realiteit aan.

Dat de Eagles een lastige avond tegemoet zouden zien, was in aanloop naar het duel met tegenstander White Stones wel duidelijk. De ploeg uit Egmond aan den Hoef bekleedde bij aanvang de derde plek in de competitie en schoot uit de startblokken. Dat deed het onder aanvoering van absolute uitblinker Yassine Zakir. De handige aanvaller vormde zich tot de absolute plaaggeest van Leekster Eagles/Amysoft, door keer op keer met dreigende acties te komen. Zakir opende dan ook de score door een bal door de benen van keeper Age-Wim van der Zee te schieten.

Daarna werd het na slordig balverlies van Yoshua St. Juste (die kampte met een enkelblessure en niet veel later naar de kant zou gaan) 0-2. De eerste tien minuten kwam de thuisploeg absoluut niet in het spel, waardoor White Stones via Zakir de 0-3 maakte. Hierna kropen de Eagles iets meer uit hun schulp, maar achterin bleef het bij vlagen een zooitje. De 0-4 en de 0-5 (de laatste wederom van de voet van Zakir) leken aan de illusies van Leekster Eagles/Amysoft een einde te maken.

Toch richtte de ploeg van Alssema zich nog voor rust op. Eerst scoort Luciano Matulessy de 1-5 en een paar minuten later zet aanvoerder Karim Layeb een aanval op, die hij zelf afrondt. Zes seconden voor het rustsignaal staat het zo 2-5.

Het geloof op een comeback was terug en aan de hand van de uitstekend spelende Stan van der Wal, werd de jacht op White Stones ingezet. Kansen van de Leekster Eagles worden door keeper Mike Wesselink steeds knap gekeerd en het duurt negen minuten tot Stan van der Wal de 3-5 binnenschiet. Bij de bezoekers dient zich een milde vorm van paniek aan en de Leeksters zelf geloven als nooit tevoren. Dat wordt goed duidelijk wanneer Rochendy Costancia zich zijn hele hebben en houden voor een open kans van White Stones gooit, waarmee hij de 3-6 voorkomt.

Die 3-6 komt er even later toch. Het is wederom Zakir die scoort en met nog zes minuten te gaan, weten de Leeksters dat het nu wel een heel moeilijk verhaal wordt. Tegen het einde van de wedstrijd loopt de score verder op, onder andere door een fraai doelpunt van de keeper van White Stones, Mike Wesselink. Hij schiet een bal in één keer uit zijn handen de lege goal van Age-Wim van der Zee in. Goals van Rochendy Costancia maken de eindstand nog iets dragelijker, maar de 5-11 score liegt er niet om.

De Eagles verloren de wedstrijd in de eerste tien minuten, waarin White Stones zich daadkrachtiger bewees. Het vervolg van de wedstrijd was hoopgevend, met Stan van der Wal als absolute uitblinker. Komende week komt de ploeg niet in actie, een week later wacht de uitwedstrijd naar Texel ’94. Daar moeten de hoopgevende momenten van de laatste weken omgezet worden in de eerste overwinning van het seizoen.