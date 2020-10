Leekster Eagles gaat interessant seizoen tegemoet

Zaalsportbijlage – Leekster Eagles

LEEK – Na een aantal jaren niet op het hoogste niveau te hebben kunnen spelen, heeft het ambitieuze Leekster Eagles haar promotie te pakken. ‘Het is niet de ideale manier om te promoveren maar het is altijd leuk’, vindt trainer/coach Martijn Alssema.

Het team is natuurlijk versterkt met international Joshua St. Juste. De geboren Marumer is al jaren actief op het hoogste zaalvoetbal niveau in Nederland. Bij HoVoCubo is hij de laatste jaren op een hoog niveau actief geweest. Dat de Leeksters dit niveau nog niet hebben bereikt, heeft hij aan den lijve ondervonden. ‘Dat is niet erg’, zegt hij. ‘Als er maar ontwikkeling te zien is.’ Zijn ervaring en kennis is voor de ploeg van Alssema van groot belang. De spelers leren tijdens trainingen hoe er verdedigt en vrijgelopen dient te worden. Het op het goede been inspelen en de goede bal snelheid in de passing is op dit niveau van groot belang. Dat gaat nu nog niet op het gewenste tempo, wat nodig is om mee te kunnen in de eredivisie zaalvoetbal. Het is lastig voor oudere spelers om op een andere manier te denken en te voetballen. Volgens St. Juste gaat dit steeds beter en zeker de jonge spelers pikken dit goed op. ‘We zullen toch naar de toekomst dienen te kijken’, vindt St. Juste.

Alssema zag zijn team de eerste twee wedstrijden ruim verliezen. ‘Dit niveau is voor Leekster Eagles nu nog heel hoog. We gaan ons dan ook richten op de onderste vier à vijf plaatsen. Tegen deze ploegen zullen we punten dienen te pakken. Het leerproces is in gang gezet op de trainingen en wedstrijden. Het trainingsniveau zal hoger moeten worden dan in voorgaande jaren. Fysiek en conditioneel wordt er meer gevraagd in de eredivisie.’ De inbreng van St Juste is voor Alssema zelf van belang en zeker ook voor zijn spelers. ‘Hij helpt het team echt verder.’

Alssema vindt het prettig werken met St Juste. ‘Hij is gewoon onderdeel van het team. Geen kapsones, nee, gewoon één van het team.’ Dat past ook in het idee van de coach. Keihard werken en voor en met elkaar door het vuur gaan moet voorop staan. Dat is de basis. ‘We mogen niet gemakzuchtig worden. We gaan vier ploegen onder ons houden dit seizoen’, zegt Alssema strijdvaardig.