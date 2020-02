Leekster Eagles koploper 1e divisie na winst op ONR

RODEN – Vrijdag 7 februari was er de derby ONR – Leekster Eagles.Het was Erolind Dergutti die in de tweede minuut de Roner keeper Tarick Kalfsbeek wist te passeren en de 0-1 voor Leekster Eagles op het scorebord bracht. Stefan Brouwer was de man die het tweede doelpunt voor Leekster Eagles maakte en de stand kwam op 0-2. Kort voor rust was het Bertrik Nienhuis die door een eigen doelpunt de Eagles op een 0-3 voorsprong wist te zetten.

Na de rust was het oud Eagle Selwyn Slotegraaf die keeper Erwin Mensink wist te passeren en de stand op 1-3 zette. Daarna was het Stefan Brouwer die met de bal aan de voet het doel van ONR wist te bereiken en de stand werd 1-4. ONR zette de vliegende keeper in en de druk op het doel van Erwin Mensink werd groter. Via het lichaam van Stefan Brouwer wist ONR te scoren en de stand kwam op 2-4. Hendrik Rozema wist daarna voor ONR te scoren en het was 3-4. Hoop gloorde voor de de Roners zowel op het veld als op de tribune. Zou het ONR dan toch lukken om de mannen van Leekster Eagles te verslaan en deze wedstrijd als de wedstrijd van het seizoen in de boeken terecht komen? Karim Layeb was scherp bij de aftrap en zag dat de sluitpost van ONR iets te ver voor het doel stond, met een stiftje plaatste hij de bal net buiten het bereik van de verbaasde keeper, waarna de bal het doel trof en de stand was 3-5. Roy de Vries maakte als laatste een doelpunt voor Leekster Eagles en de wedstrijd was gespeeld. Eindstand 3-6.

Leekster Eagles mocht de drie punten in de tas steken en beide teams mochten na een bewogen wedstrijd de douches opzoeken.

Doordat HZV/Het Vennewater met 8-4 van Texel heeft gewonnen staat Leekster Eagles nu op doelsaldo weer aan kop, waardoor het spannend blijft bovenin.

Leekster Eagles 30 punten, Texel 30 punten, Zeemacht 25 punten, ZVV Urk 24 punten, HZV 23 punten, LTC 21 punten.

Op vrijdag 14 februari speelt Leekster Eagles uit tegen Scagha’66 aanvang wedstrijd 21.15 uur.