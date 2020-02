Leekster Eagles wint de ‘Battle’ van LTC

LEEK – In een enerverende en intense wedstrijd trok Leekster Eagles in de tweede helft de overwinning naar zich toe en won met 8-5 van TLC. Beide ploegen kwamen fel uit de startblokken. Met veel fysiek contact en verbaal ageren van met name LTC naar de scheidsrechters nam de thuisclub een 3-0 voorsprong. De pas 17 jarige Stan van der Wal nam zijn ploeg met drie assists aan de hand. Eerst stelde hij via Erolind Derguti, Roy de Vries in staat te scoren. Na een snelle uitval gaf van der Wal Delano Dussel de bal, die in twee instanties de bal tegen het net poeierde. Nadat keeper Erwin Mensink zich had onderscheiden met twee prima reddingen, bracht de youngster de bal bij Luciano Matulessy, die niet twijfelde en resoluut de 3-0 voorsprong op het bord bracht. Door veel mekkeren tegen de scheidsrechters bracht LTC zichzelf uit de wedstrijd. Voetballend gezien boden de Assenaren met fysiek en soms goed voetbal felle tegenstand. Keeper Mensink stond succes in de weg of de voorwaartsen van LTC faalden. In deze fase golfde het spel op en neer en was er van een goede organisatie bij beide teams geen sprake meer. Beide teams kregen goede mogelijkheden. Een slecht uitgespeelde uitval van Leekster Eagles leidde kort voor het rustsignaal de 3-1 in door Jan Hooiveld van LTC.

De tweede helft was nauwelijks begonnen of Stefan Brouwer moest zijn keeper op de doellijn te hulp schieten. LTC drong aan en creëerde een aantal kansen. Nadat Nanlohy op de binnenkant van de paal had geschoten was het Karim Layeb,na een mooie combinatie met Matulessy, die de 4-1 aantekende. Niet veel later scoorde van der Wal met de 5-1 zijn verdiende treffer en daarmee Leekster Eagles op een ogenschijnlijke beslissende voorsprong. De ploeg van coach Martijn Alssema dacht de overwinning in de tas te hebben en ging een versnelling terug. Dat was niet het geval bij LTC want via Dolf Nanlohy en Jan Hooiveld kwam de ploeg snel terug tot 5-3. Nadat Dussel en later Layeb beide een 10 meter vrije trap niet verzilverden, dacht Hooiveld er anders over. Na balverlies van Derguti scoorde de spits van PelikaanS de 5-4 aansluittreffer. In deze fase was Leekster Eagles het helemaal kwijt. Zeer veel balverlies doordat er te veel spelers met de bal liepen en in de duels kwamen, waardoor LTC in de omschakeling goede kansen kreeg. Het in deze fase te fysieke spel had geen invloed op de intentie van de wedstrijd. Beide ploegen streden voor de overwinning. Een geweldige actie van Marc Heerings stelde Mohamed Faraouni in staat de gelijkmaker aan te tekenen. De koek was nog niet op want Leekster Eagles richtte zich nogmaals op. Layeb nam zijn ploeg aan de hand. Eerst gaf hij de bal aan Stefan Brouwer die de 6-5 maakte. Derguti schoot nogmaals op de paal, waarna Layeb na een prima combinatie de genadeklap aan LTC uitdeelde. Toch werd LTC via een schot op de paal van Heerings nog gevaarlijk. Derguti besliste kort voor tijd met een laag schot in de hoek de wedstrijd.

Wat opviel was dat er veel fysiek geweld werd getolereerd door de scheidsrechters. Voor menig overtreding zou op het veld worden gefloten en een kaart opleveren. Het leverde wel veel strijd op maar ook veel ongenoegen bij de spelers en vooral bij LTC. De Leekster Eagles kan met deze overwinning de volgende wedstrijd tegen Texel met vertrouwen tegemoet zien.

Foto: Twitter (@Branda1993).