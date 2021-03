Leekster Lente Loop dit jaar in aangepaste vorm

LEEK – Vorige jaar werd de Leekster Lente Loop op het allerlaatste moment afgelast, tot grote teleurstelling van de organisatie. Ook dit jaar gooit het coronavirus roet in het eten, maar organisator Loopgroep Nienoord wil de loop niet opnieuw voorbij laten gaan. Daarom wordt deze dit jaar in aangepaste vorm aangeboden. Een week lang, van 20 tot en met 28 maart, kunnen hardlopers en wandelaars vier routes van 5, 10, 21,1 of 42,2 kilometer lopen vanaf Landgoed Nienoord in Leek.

Dat de organisatie ervoor kiest om de loop toch door te laten gaan, zij het in gewijzigde vorm, komt vooral doordat er weinig hardloopwedstrijden en wandelevenementen zijn. Loopgroep Nienoord merkt echter dat de animo hiervoor onverminderd groot is. Weliswaar kunnen lopers doortrainen met individuele trainingsschema’s, zij missen wel het samen lopen en het wedstrijdritme. Daardoor gaan de conditie en snelheid achteruit. Met de organisatie van de Lente Loop wil de Loopgroep Nienoord de lopers een nieuwe impuls en enige competitie bieden.

Eenvoudig was het echter niet om deze editie van de Lente Loop te organiseren. Evenementen zijn tot 1 juni niet toegestaan, waardoor een evenementenvergunning niet kon worden verleend. In dit geval oordeelde de gemeente echter dat van een evenement geen sprake is, omdat er geen massale bijeenkomst of een gezamenlijke start en finish worden georganiseerd. Deelnemers kunnen op een voor hen geschikt moment de route lopen. Dat kan alleen, maar ook samen met een loopmaatje. Daarbij moeten wel de richtlijnen van het RIVM worden gevolgd. Zo mogen deelnemers maar met maximaal twee personen lopen en moeten zij anderhalve meter afstand houden van elkaar.

Waar de start van de Lente Loop gewoonlijk altijd plaatsvindt op de Dam in het centrum van Leek, beginnen en eindigen alle routes dit jaar aan het begin van het fietspad bij de parkeerplaats van Nienoord. Er is een ronde van 5 kilometer en een route van 21,1 kilometer, die je twee keer kunt lopen om tot 10 kilometer en een hele marathon te komen. De start van de rondes is duidelijk aangegeven met een startstreep en de routes zijn gemarkeerd met pijlen, die iedere dag worden gecontroleerd door vrijwilligers van de organisatie. Ook zijn de routes te downloaden via telefoon of sporthorloge, zodat ze via GPX-tracking zijn te volgen. Dit betekent dat lopers de routes ook op eigen gelegenheid kunnen lopen, zonder inschrijven, iets waar de organisatie op zich geen bezwaar tegen heeft. Het voordeel van officiële inschrijving via www.inschrijven.nl is echter dat deelnemers een originele medaille ontvangen, die speciaal voor deze gelegenheid is gemaakt. Ook kunnen geregistreerde deelnemers hun tijd doorgeven via e-mail, waarna een klassement wordt opgesteld met de snelste lopers.

De gebruikelijke festiviteiten bij de start ontbreken helaas, net als de verzorging met water, sportdrank, thee, fruit en bouillon langs het parcours. Ook zijn er dit jaar geen aparte activiteiten voor de jeugd. Desondanks hebben zich op het moment van schrijven al 350 deelnemers aangemeld, wat ongeveer de helft is van het normale aantal deelnemers (exclusief jeugdcategorieën). Vooraf zei de organisatie al blij te zijn wanneer dit aantal zou worden gehaald. Dat maakt de Leekster Lente Loop op voorhand al geslaagd.

Prijzen worden dit jaar helaas niet uitgereikt aan de snelste lopers, maar dat wordt gecompenseerd met een fotowedstrijd. Deelnemers kunnen onderweg foto’s maken en die e-mailen naar de organisatie. De mooiste inzendingen worden beloond met cadeaubonnen die te besteden zijn bij de lokale middenstand, die op deze wijze ook nog enigszins wordt gesteund.

Wat: Leekster Lenteloop

Wanneer: 20 tot en met 28 maart

Info: www.loopgroepnienoord.nl