Leekster Lente Loop op 19 maart

LEEK – Het vorige jaar kon de Leekster Lente Loop niet doorgaan, dit jaar in maart hebben ruim 800 deelnemers meegedaan aan de alternatieve lenteloop. Hopelijk kan op 19 maart 2022 het volgende evenement wel doorgang vinden en hebben ruim duizend deelnemers een mooie sportieve uitdaging in het vooruitzicht.

Voor deelnemers die voor het eerst meedoen is er een speciale clinic met beginnende hardlopers. Onder leiding van gediplomeerde trainers wordt geleidelijk toegewerkt naar deelname aan de 5 kilometer. Deze clinic start op zaterdag 8 januari om 9.00 uur bij Landgoed Nienoord in Leek, met daarna wekelijkse lessen. Alle deelnemers krijgen een gratis ticket voor het evenement. Voor meer informatie en inschrijven kijk op www.leeksterlenteloop.nl.

De organisatie kan rekenen op enkele nieuwe sponsoren, waardoor weer een aantrekkelijk programma klaar staat, met leuke aandenkens voor alle deelnemers en prijzen voor de snelste lopers. De 10 km is een wedstrijdloop, die ook meetelt voor het klassement van het Loopcircuit Noord Nederland. Verder is er keuze uit de volgende onderdelen, alle met start en finish op De Dam in Leek: 11.30 uu1200 meter Wedstrijdloop voor de jeugd van 7-9 en 10-13 jaar, om 12.00 uur Univé 5 kilometer Recreatieloop. Om 13.00 uur start de Zuidersma Vastgoed 10 kilometer Wedstrijdloop, tegelijk start om 13.00 uur de Vicini Halve Marathon en om 13.50 uur Scholieren Uurloop. Mocht onverhoopt dit evenement niet doorgaan vanwege corona, dan is er weer een alternatief programma. Gedurende 9 dagen is er in dat geval een mooi parcours uitgezet met bovengenoemde afstanden, die iedere deelnemer individueel of in kleine groepjes kan afleggen.