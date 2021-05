Leekster Loïs Wieringa wordt keepster bij ADO MO17

‘Als je zo’n kans krijgt dan ga je daarvoor’

LEEK – Op haar zesde begon ze met voetballen bij TLC en vrijwel meteen wist Loïs Wieringa uit Leek dat ze wilde keepen. Zij bleek een toptalent. Bijna tien jaar nadat zij voor het eerst de keepershandschoenen aantrok maakt Loïs de overstap naar ADO Den Haag, waar ze een vaste waarde wordt in het team MO17.

Loïs begon met voetballen omdat haar oudere broers die sport al beoefenden. Toen ze 4 jaar was wilde ze op voetbal, toen nog bij vv Tolbert, maar eerst moest ze haar zwemdiploma’s halen. Na anderhalf jaar was het dan zover. ‘Ik zat twee weken op voetbal, bij de F-jes, toen de keeper ziek was,’ vertelt de talentvolle keepster. ‘Ik wilde wel invallen en sindsdien heb ik eigenlijk nooit meer anders gedaan.’ Aanvankelijk waren er nog geen meisjesteams en speelde Loïs met de jongens in één team, maar toen meisjesvoetbal steeds populairder werd kwam zijin een meisjesteam terecht.

Het niveau bij de meiden, was ten opzichte van de jongens anders, wat Loïs op den duur weinig uitdaging bood. ‘Ik heb het bij TLC erg naar mijn zin gehad, maar ik was toch op een andere manier bezig met voetbal, dan de meesten meiden. Maar daar begon wel mijn droom onder de lat,’ zegt zij hierover. ‘Al op mijn elfde voetbalde ik in teams met veel oudere meiden,’ zegt zij hierover. ‘Ik speelde zowel bij de meiden onder dertien en onder zeventien. Daarnaast ben ik op mijn elfde ook op zaalvoetbal gegaan om te keepen bij de mo13/mo15 en later in een vrouwenteam.’

Om zichzelf te verbeteren en de lat voor zichzelf hoger te leggen deed Loïs mee aan de voetbalschool van Harkemase Boys. Trainer Jos Miedema was enthousiast over de Leekster keepster en zo verliet Loïs op haar dertiende TLC om bij Harkemase Boys te gaan keepen. ‘Daar begon het,’ zegt zij. ‘Daar heb ik veel nieuwe dingen geleerd en werd ik niet alleen uitgedaagd om beter te worden in het keepen, maar ook in het meevoetballen als keepster.’

Toen zij bij Harkemase Boys speelde nodigde KNVB haar uit voor het team onder veertien. ‘Dat is een voorstadium voor het grote oranje,’ zegt Loïs hierover. ‘Bij elke selectietraining wordt door de KNVB de keuze gemaakt wie een uitnodiging krijgt en een vervolg.’ Inmiddels zit Loïs in het team O16 van de voetbalbond.

Vorig jaar deed Loïs mee aan een keepersclinic bij ADO. Toen werd zij al geselecteerd om op proef te komen, maar de coronapandemie gooide roet in het eten. Sc Heerenveen nam wel contact op. Bijna een jaar traint Loïs nu mee met de Friese club. Op maandag en woensdag voetbalt zij nog bij de Harkemase Boys, op zondag heeft zij keeperstraining bij Keeping the Zero in Groningen en op dinsdag traint zij mee met de meiden van sc Heerenveen. Daarnaast doet zij nog één keer per week aan krachttraining bij haar eigen fysiotherapeut, om fysiek sterker te worden.

Vijf keer per week trainen heeft natuurlijk ook impact op haar sociale leven. ‘Ik zie mijn vrienden weinig buiten school. Ik spreek soms met ze af als ik vakantie heb, omdat mijn training altijd voor gaat en ik weinig tot geen tijd kan vrijmaken voor ze. Dat weten ze en zij hebben natuurlijk ook hun eigen dingen.’

Moeder Sandra vult aan: ‘Ze is vrijwel alle dagen per week met voetbal bezig. Ze doet er alles aan om steeds te verbeteren en laat er heel veel voor. We zijn ons ervan bewust dat ze een ander leven leidt dan de meeste van haar leeftijdsgenoten. Onze planning draait om haar trainingen en wedstrijden en wij gaan daar als gezin in mee. Dit is wat zij wil en wij staan daar achter.’ Loïs zelf praat ook weinig over haar passie. Zoals ze zelf zegt: ‘Ik houd het liever voor mijzelf, dan hoef ik niet zoveel uit te leggen aan buitenstaanders.’

Momenteel ligt de competitie helaas stil, wat Loïs lastig vindt. ‘We hebben alleen onderlinge wedstrijdjes,’ geeft zij aan. Gelukkig toonde ADO opnieuw interesse in de vijftienjarige keepster. Loïs mocht op proef komen bij de Haagse club, die potentie in haar zag. Ook Heerenveen had interesse in Loïs en kwam met een voorstel, maar de keepster koos voor een avontuur in de Hofstad.

‘Er heerste bij ADO ook een prettige sfeer en de trainers waren open, waardoor ik er een goed gevoel bij kreeg,’ aldus Loïs. ADO is een echte topclub in het Nederlandse vrouwenvoetbal. Afgelopen seizoen eindigde het eerste damesteam van de Haagse club als vierde in de Nederlandse eredivisie. ‘Ik ben blij dat ik weer een stap hoger kan zetten,’ zegt Loïs dan ook. ‘Ik ben ontzettend blij met deze kans van ADO om bij hen in de jeugdopleiding te komen spelen. Bij sc Heerenveen heb ik ook een heel leerzame tijd gehad en had ik ook graag willen blijven. De sfeer onder elkaar is heel fijn en het is een heel warme club.’

Moeder Sandra heeft er wel een paar slapeloze nachten van gehad. ‘Den Haag is wel wat anders dan Harkema of Heerenveen,’ zegt zij. ‘We hebben ons wel even afgevraagd: hoe gaan we dat organisatorisch doen? Gaat ze intern in een gastgezin of gaan we heen en weer? Maar als ADO een meisje uit het Noorden haalt, zegt dat wel iets. Als je zo’n kans krijgt dan ga je daarvoor en dan zien we straks wel hoe het gaat. We rijden nu ook heel veel, dus daar verandert niet zoveel aan.’

Loïs’ ouders passen hun werktijden aan, zodat ze straks vier keer per week met hun dochter naar de Hofstad kunnen. ‘We rijden elk twee keer,’ zegt Sandra. ‘Dat is ook wel gezellig en het geeft haar ook de kans om te acclimatiseren en eventueel huiswerk te maken in de auto.’

Ook school stelt alles in het werk om Loïs’ topsportcarrière te ondersteunen. Nu zit de vijftienjarige keepster nog in 4 HAVO van De Lindenborg in Leek, op steenworp afstand van haar huis. Wanneer zij straks in Den Haag voetbalt moet zij drie keer per week eerder weg van school. ‘De school gaat het gesprek aan met de onderwijsinspectie en leerplichtambtenaar. Daarnaast hebben ze een aanvraag gedaan om een topsportstatus te krijgen, nu is het afwachten of dat lukt. Het heeft heel wat voeten in de aarde,’ aldus Sandra. ‘Maar het zou fantastisch zijn als deze status wordt afgegeven.’

Wat de toekomst brengt naast het voetballen, weet Loïs nog niet precies. Zij wil na het halen van haar diploma bij defensie of de politie. ‘Ik zie wel hoe het allemaal komt,’ zegt zij. ‘Mijn doel is in ieder geval om in het eerste team van een betaald voetbalorganisatie te komen, maar eerst school afmaken en een diploma halen is ook heel belangrijk.’