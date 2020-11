Leekster Streekproductenmarkt onder zonnige omstandigheden

LEEK – Een blij bericht van de organisatie van de maandelijkse Streekproductenmarkt in Leek: de novembermarkt ging door. En dat kon ook prima, zo bleek in de praktijk. Op Landgoedboerderij Oosterheerdt was het geen enkel probleem om afstand te houden, waardoor het zowaar een vrolijk zaterdags uitstapje werd. Onder een heerlijk najaarszonnetje was het bovendien goed toeven in Leek, waardoor menig bezoeker van de markt zich ook nog aan een wandeling over Landgoed Nienoord waagde. De vele producten van lokale ondernemers en particulieren bleken bovendien een heerlijke versnapering voor in het weekend. De Streekproductenmarkt kan ook de komende tijd, onder de huidige regels, gewoon doorgang vinden. Het bleek andermaal een aanrader!