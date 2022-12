Leekster Zaalvoetbalgala weer van start met het B-toernooi

LEEK – Net voor half zeven verrichtte wethouder Harry Stomphorst afgelopen vrijdag de aftrap voor het 35e Leekster Voetbal gala in Sportcentrum Leek. Na twee jaar afwezigheid door corona kon de bal eindelijk weer rollen. VAKO speelde op het ‘centercourt’ tegen Kloosterburen. Op veld 2 begonnen Donkerbroek en Haren met hun toernooi. VAKO trad aan met de coryfeeën Patrick Steenbergen en Tim van Huffelen. Kloosterburen deed het met de gebroeders Bolt. Donkerbroek trad aan met op de bank als trainer ‘good old’ Freddie Laturiuw. Deze Laturiuw was, misschien nog wel, een begaafde technicus in de beginjaren van het Voetbalgala. Haren kwam met Stefan Wijma en Roy Redeker. Poule B werd door ONB aangevuld nadat OKVC zich had afgemeld.

Wat opviel was dat de topscorer van de afgelopen edities, Patrick Steenbergen, de eerste wedstrijd zeker zijn vizier nog niet op scherp had staan. In de daaropvolgende wedstrijden hervond Steenbergen de goal en uiteindelijk kwam hij toch als topscorer met 9 doelpunten tevoorschijn. VAKO ging dan ook met 10 punten door naar het B toernooi. Om de tweede plaats streden Haren, Donkerbroek en ONB fel en deze strijd viel in het voordeel uit van Haren.

Poule A bestond uit Fochteloo, De Lauwers, Westerkwartier, TFS en Ezinge. Westerkwartier kwam als winnaar met 12 punten uit de bus. Fochteloo was een verdienstelijke tweede. Dano Buist en Jerre Stoker lieten zien aardige zaalvoetbalkwaliteiten te hebben. Ezinge had met Thomas Vlonk en Jasper Dijkstra opvallende spelers. Het onderlinge duel tussen Ezinge en De Lauwers leverde geen winnaar op. TFS verloor de eerste wedstrijd van Westerkwartier maar de tweede gingen de Friezen tegen Ezinge met de winst aan de haal. Westerkwartier had in spelmaker Rense Dijk een uitblinker. De 16-jarige Tim van Esch maakte zijn debuut op het Voetbalgala. Hij deed dat met verve want hij scoorde zelfs na een prima aanval. Topscorer van de fusieclub Niebert/Boerakker Willem Pieter Wouda was met 6 doelpunten trefzeker.

De eerste avond van het voetbalgala werd door vele belangstellenden bezocht. Haren, VAKO, Fochteloo en Westerkwartier sluiten aan bij het A-toernooi. Op de finaleavond 7 januari strijden VAKO en Westerkwartier om de Duurt Louwes Trofee bij het B-toernooi.