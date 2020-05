Leekster zusjes in nieuwe clip Justin Bieber en Ariana Grande

LEEK – Vrijdagochtend om zes uur kwam de nieuwste muziekvideo van Ariana Grande en Justin Bieber “Stuck with u” uit. Ze vroegen hun fans van over de hele wereld om een filmpje in te sturen waarop ze dansen op de nieuwe muziek tune. De Leeksters zussen en tevens grote Ariana Grande fans Sharon (16) en Cindy (12) de Jong hebben hier gehoor aan gegeven. Tot hun eigen verbazing zijn de twee geselecteerd voor de video. In de vroege ochtend van 8 mei kwamen ze zichzelf tegen in de aftiteling. Een prachtige verrassing!