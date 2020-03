Leeksters laten geen spaan heel van Nieuw-Roden

TLC revancheert zich tegen Nieuw-Roden met een duidelijke 0-7 overwinning

LEEK – Dat het bij Nieuw-Roden niet goed zit op dit moment was wel duidelijk in de derby tegen TLC. De thuisclub moest het stellen met invalkeeper Lars Alkema. Hij wisselde slechte momenten met een paar goede reddingen af. Het was al in de eerste minuut raak door Rutger van der Veen, waar de jonge keeper in de fout ging. Het afstandschot van de TLC middenvelder zwabberde behoorlijk waardoor Alkema zich er helemaal op verkeek. Na de voorsprong was het TLC wat de klok sloeg. Alle duels werden gewonnen en Nieuw-Roden kwam niet over de middenlijn. De vrije trap van Van der Veen werd door Alkema prima tot corner verwerkt. Van der Veen zette Delano Dussel op links aan het werk. Zijn voorzet kwam achter Jetse Tuithof, waardoor deze kans niet tot doelpunt omgezet kon worden. Mahamed Farhaan bediende Dussel, die op zijn beurt Tuithof in stelling bracht. Zijn poging trof ook geen doel. TLC was heer en meester. Dussel werd op maat bediend door van der Veen. Alleen voor keeper Alkema was de inzet van Dussel krachteloos en kon de keeper de bal oppakken. Farhaan was op links zijn tegenstander te vlug af met een mooie actie binnendoor. Zijn schot belandde over het doel in het vangnet. Het was ook vragen om problemen op de manier waarop Nieuw-Roden stond te verdedigen. Vaak was het 1 op 1 achterin en dat was voor snelle spitsen van TLC een kolfje naar de hand.

In de 25e minuut was het eerste echte wapenfeit van Nieuw Roden te noteren. Een vrije trap van Marcel Kuiper kwam bij de tweede paal op het hoofd van Sander Drent. De kopbal ging naast het doel van keeper Degen van TLC. Van der Veen kon weer vrij aanleggen voor een schot. Keeper Alkema kon de bal niet goed verwerken waardoor Farhaan in de rebound dacht te kunnen scoren. De bal verdween over het doel. Door prima storend werk van Dussel bracht hij verdediger Steenbergen van Nieuw-Roden in de problemen. Met een overtreding werd de spits van TLC van scoren afgehouden. De aansluitende vrije trap leverde niets op voor TLC. TLC verdedigde op het half uur enigszins knullig. Sander Drent had gevaarlijk kunnen worden, maar Wander Hielkema voorkwam met een goede sliding een doelpunt. Kort voor de pauze werd keeper Alkema opgejaagd door Dussel. In de kluts kreeg de spits de bal mee en was het een koud kunstje om de bal in het lege doel te schieten. De ruststand was 0-2 en terecht voor TLC. De tweede helft leek het erop dat Nieuw Roden beter van zich af zou gaan bijten. Met stilstaande situaties werd onder aanvoering van Marcel Kuiper de thuisclub gevaarlijk. Tot tweemaal toe werd een vrije trap van Kuiper scherp ingebracht. Keeper Degen was ter plekke om het gevaar te elimineren. Aan de andere kant was een kopbal van Tuithof een prooi voor invaller keeper Cas de Gruiter. De rebound van Joost de Jong werd nogmaals prima gered door de keeper van Nieuw-Roden. Hij was tijdens de rust ingevallen voor de geblesseerd geraakte Alkema. Toch moest de Gruiter capituleren op een schot van Farhaan na een mooie actie binnendoor vanaf links. Voor Nieuw Roden was het zaak om de schade beperkt te houden. Dat werd lastig toen Sander Drent, dom tegen zijn tweede gele kaart aanliep. De ruimten op het veld werden groter en TLC kwam niet meer in de problemen. De kansen regen zich aaneen. Dussel stelde Farhaan tweemaal in staat om de score te vergroten. Even zoveel maal kon de spits niet tot scoren komen. Een kwartier voor het einde was het de mee opgekomen Sven Postma die met een prima schot de 0-4 op het scorebord zette. Nieuw-Roden deed toch nog van zich spreken. Een indraaiende corner van Kuiper kon Degen nog wegstompen. De bal werd op de rand 16 meter opgevangen door Jurriaan Kampen. Zijn schot werd voor de doellijn door Wander Hielkema weggewerkt. In de slotfase liep TLC uit naar 0-7. Rutger van der Veen, Farhaan en Tjerry Santinge waren in deze fase trefzeker voor TLC.

Nieuw-Roden zal zich achter hun oren dienen te krabben, want zestien doelpunten tegen in twee wedstrijden stemt tot nadenken. Het zag er naar uit dat de ploeg van trainer van Nimwegen in een dip zit. Mentaal liet zijn ploeg nog wel eens een steekje vallen. Trainer Wander Balkema was content met het resultaat, temeer hij voor de wedstrijd helaas werd geconfronteerd met het afmelden van zijn aanvoerder Stefan van Leeuwen. De overwinning deed de ploeg uit Leek goed, want men nam afstand van de concurrenten die onder hun stonden.

Opstelling:

Nieuw Roden: Alkema(van de Gruiter); den Hollander; Drent M; Steenbergen; Woldendorp; Drent W; Matulessy N(Matulessy D); Strik; Drent S; Kampen; Kuiper

TLC: Degen; Sanroesdi; de Bruin (Aalders); Farhaan; Dussel; Tjoelker; van der Veen; Hielkema; de Jong; Tuithof (Santinge); Postma.

Gele kaarten: Steenbergen; Kuiper; Matulessy; 2x geel Sander Drent allen Nieuw Roden.