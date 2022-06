Leerling van de Poolster een van de genomineerden voor de Talentprijs

‘Als ik niet kan slapen ga ik bedenken hoe ik mijn verhaal nóg leuker kan maken’

NIEUW RODEN – De 11-jarige Anastasia – Nastia – Orlova is een van de genomineerden voor de Talentprijs die uitgereikt zal worden op het Wat ’N Kunst Festival. De leerling van OBS de Poolster schreef het boek ‘Het mysterie van de verdwenen toverstaf’. Uitgever Boekscout wilde het boek graag uitgeven, maar aanvankelijk was het te kort. Dus maakte ze het langer. Zo makkelijk. ‘Een boek uitgeven was altijd al een droom van me,’ vertelt Nastia enthousiast.

Uitgeven is één ding, maar het schrijven van een boek is best een hoop werk, vooral als je nog maar 11 bent. ‘Ik vond het altijd al leuk om verhalen te schrijven. Maar een boek dat echt werd uitgegeven, leek me superleuk. Het begon met een opstel voor school en thuis heb ik het nog wat langer gemaakt.’ Het boek gaat over twee tovenaarskinderen. ‘Ze vinden een heel machtige toverstaf in een geheime kamer in een tovenaarsflat. Wanneer ze ermee naar het balkon gaan valt de toverstaf en zien ze nog net dat een magisch wezen ermee vandoor gaat. Ze moeten de staf terug zien te krijgen voor hun ouders terugkomen, dus gaan ze hem achterna.’ Een echt voorbeeld wat schrijvers betreft heeft Anastasia niet. ‘Ik vind veel schrijvers goed. Ik hou erg van Harry Potter en vind J.K. Rowling een hele leuke schrijver. Maar het is niet zo dat dat een voorbeeld is, er zijn zoveel verschillende soorten boeken en schrijvers.’

Natuurlijk moet een boek ook geredigeerd worden. En er moeten tekeningen in. ‘Mijn moeder, Alesja Konchyts, heeft de illustraties gemaakt en de moeder van een klasgenootje is heel goed in taal, dus die heeft het geredigeerd.’ De verhalen komen soms zomaar bij haar op. ‘Als ik niet kan slapen bijvoorbeeld, dan ga ik nadenken over hoe ik mijn verhaal nóg leuker kan maken, en dan krijg ik allemaal nieuwe ideeën.’ Naast lezen heeft Nastia nog meer hobby’s, zoals tekenen en tennis. Volgend jaar gaat ze naar het Praedinius Gymnasium in Groningen. ‘Dan zal ik wel niet zo veel tijd hebben om te schrijven. Ik weet ook nog niet of ik later wel echt schrijver wil worden. Ik heb denk ik geen zin om uren alleen maar achter de laptop te zitten. Ik heb over dit boek wel een half jaar gedaan.’





Toch heeft ze wel een bijzonder idee voor een eventueel nieuw boek. ‘Een verhaal over een nieuw personage dat een personage uit dit boek ontmoet. En dan vanuit het perspectief van het nieuwe personage.’ Wat ze wil worden weet ze écht nog niet. ‘Ik heb nog niet alle vakken gehad, dus ik kan nog geen keuze maken Zo ga ik volgend schooljaar biologie krijgen, dat lijkt me ook heel interessant. Dus ik ga nu nog niet kiezen.’





Wie vindt dat de Anastasia Orlova met de felbegeerde titel naar huis gaat, kan stemmen!

Dat kan via de website: kunstencultuurprijs.nl. In de komende weken worden ook de andere genomineerden aan u voorgesteld. De prijs wordt uitgereikt op zaterdag 4 september.