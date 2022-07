Leerlingen BBS de Verwondering kruipen achter het stuur van een crashtender

ALTEVEER – Nog nooit eerder voorgekomen in de geschiedenis van het pittoreske gehucht: een joekel van een voertuig reed afgelopen dinsdag de Melkweg in. Het 3 meter 66 brede blusvoertuig van defensie was net zo breed als de straat zelf. En dat trok een hoop bekijks. Het enorme gevaarte was op weg naar basisschool de Verwondering, op het terrein van de Prins Willem Alexander Hoeve. Ideetje van juf Carmen van kinderopvang de Ontdekkers. Haar vriend Erik werkt namelijk op vliegbasis Leeuwarden en zit regelmatig achter het stuur van de E-one, zoals het gele voertuig heet. Hoe leuk zou het zijn dat de kinderen zelf eens een blusvoertuig van dichtbij konden bekijken bedacht ze. U snapt: een schot in de roos. De E-One, ook wel crashtender genoemd, wordt op de vliegbasis ingezet bij brand in een militair vliegtuig, legt Erik uit. ‘Vorig jaar is hij gebruikt bij een crash met een Belgische F16.’ De leerlingen van de school vonden het maar wat interessant. Ze mochten zelf even achter het stuur van het imposante voertuig kruipen. De E-One heeft 11.700 liter water, 700 liter schuim en 250 kilo bluspoeder aan boord. ‘Het dakkanon spuit 5000 liter water per minuut en het bumperkanon 2500 liter. In anderhalve minuut zijn we leeg.’