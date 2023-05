Leerlingen De Flint leggen krans bij het Joodse Schooltje

LEEK – Afgelopen woensdag legden de leerlingen van groep 7 en 8 van OBS De Flint in Nietap een krans bij het Joodse Schooltje in Leek. Zij hebben dit monument geadopteerd en dragen de zorg ervoor. Alle leerlingen hebben ook, naar Joods gebruik, een steentje neergelegd en er werden prachtige gedichten voorgelezen. Een mooi gebaar om de geschiedenis niet verloren te laten gaan en de jonge generatie te informeren over deze vreselijke gebeurtenissen. Het was een indrukwekkende herdenking waar iedereen stil van werd.