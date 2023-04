Leerlingen De Hekakker leggen krans bij Bonhagen

NORG – Afgelopen donderdag 6 april hebben leerlingen van OBS De Hekakker kransen gelegd bij het oorlogsmonument aan de Bonhagen. Ook burgemeester Klaas Smid legde samen met de Duitse burgemeester van partnergemeente Sögel een krans. ‘Het is een goede traditie om voort te zetten. Vooral voor de jongere generatie is het erg belangrijk dat we verhalen van oorlog blijven vertellen. Vrede is helemaal niet zo vanzelfsprekend als je denkt. Kijk bijvoorbeeld naar alle ellende in Oekraïne. Het is goed om mensen die hebben gestreden voor onze vrijheid niet te vergeten. Ik ben erg dankbaar dat we ze vandaag mogen herdenken samen met onze partnergemeente uit Duitsland, de leerlingen en de nabestaanden van de vrijheidsstrijders,’ aldus burgemeester Klaas Smid. Directeur van De Hekakker, Han Kemker vertelt: Wij hebben als school het oorlogsmonument geadopteerd. De leerlingen van groep 8 geven de krans over aan de leerlingen van groep 7 om symbolisch de zorg voor het monument over te dragen. Normaal gesproken herdenken we de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog op 4 mei. Doordat dit doorgaans in de meivakantie valt, kunnen niet alle leerlingen meedoen. Daarom hebben we in overleg met de nabestaanden de herdenking verplaatst naar 8 april, de datum dat de namen van de slachtoffers op het monument zijn gefusilleerd. Dit jaar hebben we een uitzondering gemaakt, omdat 8 april in het paasweekend viel.’ De school besteedt veel aandacht aan de oorlog. ‘Zo iets mag nooit weer gebeuren, dat willen we de kinderen echt meegeven. We zijn in maart begonnen met het kijken van 13 In de oorlog en groep 8 is laatst naar Westerbork geweest.’ De leerlingen van De Hekakker benoemden één voor één de namen van de gesneuvelde strijders en lazen daarna prachtige gedichten voor. Een indrukwekkende herdenking waar de stoet van tientallen mensen elk stil van werd.