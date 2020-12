Leerlingen De Hoeksteen verblijden Voedselbank

RODEN – Omdat het niet voor iedereen vanzelfsprekend is dat er met kerst iets lekkers op tafel staat, hebben de leerlingen van basisschool De Hoeksteen in de adventsweken producten verzameld voor in de voedselpakketten van Stichting Voedselbank Noordenveld. Vele producten zoals pasta, houdbare melk en broodbeleg werden In een heuse kraam ingezameld en in kratten gestopt.

In deze donkere dagen geeft een lichtje gezelligheid. Daarom hebben de leerlingen een lichtje gemaakt als cadeautje in de voedselpakketten.