Leerlingen de Lindenborg helpen Zorgplaza bij verbetering scootmobiel

LEEK – Zoek een opdrachtgever en bedenk een oplossing voor een probleem dat zij hebben. Dat is in het kort de opdracht die docent Harke Hilboezen van het vak Onderzoek & Ontwerp zijn leerlingen van het Technasium van de Lindenborg meegaf. Het levert zeer verschillende opdrachten op. Zo probeert de remedie tegen zwemmersjeuk te vinden en houdt een ander groepje zich bezig met het aantrekken van kopers voor winkels tijdens corona. Andere leerlingen bedenken duurzame oplossingen voor het Topsportcentrum in Leek of ontwerpen een ontmoetingsplek in de wijk De Hoogte in Groningen. Jente, Joran en Ceden kregen opdracht van Zorgplaza om het stuur van de scootmobiel te verbeteren, zodat de snelheid makkelijker te regelen is voor mensen die moeite hebben met de fijne motoriek.

‘De opdracht was om een opdrachtgever te benaderen die een onderzoeksvraag heeft,’ vertelt Jente. ‘We hebben mails verstuurd naar verschillende mogelijke opdrachtgevers, waarop we twee positieve reacties kregen. Eén daarvan was van een zorginstelling, die meer een onderzoeksvraag had. Dit is meer een ontwerpopdracht. Dat sprak ons meer aan, omdat we nu onze creativiteit de vrije loop konden laten. Dat we mensen kunnen helpen is een mooie bijkomstigheid.’

De jongens kregen opdracht van Zorgplaza om een oplossing te bedenken voor de wig-wag hendel op het stuur van de scootmobiel. Daarmee kunnen scootmobielgebruikers de snelheid naar voren en naar achteren regelen met hun vingers, maar dit is voor ouderen of reumapatiënten met een verminderde fijne motoriek lastig te doen. Daarom zoeken Jente, Joran en Ceden naar een mogelijkheid om de snelheid met een polsbeweging aan te sturen, zoals bijvoorbeeld bij een draaigashendel op een scooter het geval is.

‘De wig-waghendel verdwijnt en er komt een nieuwe gashendel,’ vertelt Joran. Om tot deze oplossing te komen hielden de leerlingen een brainstormsessie, waarna zij zich richten op één idee. ‘We hebben ook onderzoek gedaan om te kijken of er al zoiets bestond als een draaigashendel bij scootmobielen, maar dat hebben we niet kunnen vinden.’ Jente vult aan: ‘We moesten rekening houden met heel veel factoren. Zo moet het ook veilig zijn op de weg. Daarnaast is de draaigashendel van een scooter alleen maar om vooruit te gaan, maar een scootmobiel moet ook achteruit kunnen. Daarom hebben we ook een extra duimknop naast het stuur bedacht om achteruit te kunnen.’

De jongens hadden anderhalve maand de tijd om het idee uit te voeren en te finetunen. Inmiddels is het ontwerp klaar en hebben de jongens een 3d-geprint model van het stuur gemaakt. ‘Er zijn ook nog wel andere oplossingen voor dit probleem,’ aldus Jente. ‘Bijvoorbeeld een voorgebouwd stuur, dat kant-en-klaar van de fabriek komt. Gas geven met de voeten zou ook kunnen, maar Zorgplaza heeft ons specifiek gevraagd om iets aan het stuur te veranderen.’

De hoop is dat Zorgplaza de oplossing van de leerlingen daadwerkelijk gaat toepassen op hun scootmobielen, maar of dat ook daadwerkelijk gaat gebeuren is nog even de vraag. ‘Op zich is het niet een heel duur project,’ aldus Jente. ‘Vooral het ombouwen kost geld. Het is de vraag of dit kan in de winkel.’

Docent Harke Hilboezen hoopt dat de samenwerking met Zorgplaza ook andere bedrijven en particulieren inspireert om de leerlingen van het Technasium in te schakelen bij het zoeken naar een oplossing voor hun probleem. ‘Op deze wijze hebben we een maatschappelijke functie,’ zegt hij. ‘Het zou mooi zijn als we een soort loket kunnen worden, waar mensen kunnen aankloppen met hun probleem en zij met leerlingen kunnen overleggen om een oplossing te vinden. Het leidt misschien niet direct tot een definitieve oplossing, maar het kan wel het begin zijn daarvan.’