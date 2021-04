Leerlingen de Lindenborg wijken voor eindexamen uit naar Sportcentrum Leek

LEEK – RSG de Borgen school de Lindenborg verplaatst de eindexamens dit jaar naar Sportcentrum Leek. Normaal functioneert de sporthal van de school zelf als examenhal, maar door de huidige coronaregels is daar op dit moment onvoldoende ruimte. Reden genoeg om uit de wijken naar een groter toneel.

Het sportcentrum heeft veertien zalen getransformeerd tot klaslokaal. In alle lokalen wordt een beamer en een whiteboard geïnstalleerd. De grote sporthal biedt plaats voor vier lokalen. Er is besloten om de circa 240 examenleerlingen hier ook voor te bereiden op de examenstof. Zo kunnen ze alvast wennen aan de locatie en worden ze niet gestoord door andere leerlingen. Allemaal coronaproof.

Door de enorme ruimte die het sportcentrum biedt, is besloten om de examenleerlingen ook hier voor te bereiden op de examenstof. Om zich voor te bereiden op de examens kiezen de laatstejaars minimaal drie en maximaal vijf vakken waarin de examenstof nog een keer extra uitgebreid doorgenomen wordt. Ze krijgen één vak per dag en zitten de hele dag in dezelfde ruimte. Zo kan iedereen met de juiste voorbereiding aan de eindexamens kan beginnen. De centrale examens beginnen op 17 mei. Daarvoor is er ook nog de mogelijkheid om proefexamens te maken.