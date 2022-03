Leerlingen de Marke op pad met geraniumlijsten

‘We willen heel graag een mooi groen schoolplein’

RODEN – Vanaf deze week kunnen inwoners van Roden een bezoekje verwachten. Leerlingen van obs de Marke in Roden gaan namelijk langs de deuren om geraniums te verkopen. Ze willen graag een beetje extra aandacht voor de bloemenactie, want de opbrengst komt namelijk te goede van een héél goed doel: een groen schoolplein.’ De school moet het schoolplein zelf bekostigen, weten Wietse Rozema en Wouter Meertens die beide in de ouderraad zitten. ‘Door corona is de geraniumactie vorig jaar in het water gevallen. Dat is jammer, want het is voor onze school een hele belangrijke inkomstenbron. We willen heel graag een groen schoolplein met mooie speeltoestellen. Dus we hopen dat mensen bereid zijn om de geraniums van de leerlingen willen kopen.’ Als altijd zijn de in drie verschillende kleuren te krijgen: roze, rood en wit. Ze kosten 2,75 euro per stuk. Kortom een actie met twee leuke kanten: je steunt een goed doel en je bent verzekerd van een vrolijke tuin. Hoe mooi wil je het hebben?