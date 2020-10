Leerlingen De Springplank in pyjama naar school

LEEK – De kinderen van Daltonschool De Springplank begonnen hun week wel heel bijzonder. Zij kwamen deze laatste maandag voor de herfstvakantie allemaal in pyjama naar school. De start van de Christelijke kinderboekenmaand was hierdoor wel heel gezellig. Samen met de leerkrachten aten de kinderen op school hun ontbijt. Daarna was er tijd om lekker lang voor te lezen. De Christelijke kinderboekenmaand is erop gericht kinderen meer lol in lezen te laten krijgen. Dat zal wel goed deze maandagochtend.