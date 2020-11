Leerlingen De Stapsteen weer veilig de weg op

LEEK – Onlangs hebben de verkeersouders van Samenlevingsschool De Stapsteen in samenwerking met Douma Ter Veld Tweewielers uit Zevenhuizen de jaarlijkse fietsencontrole georganiseerd. De controle is bedoeld voor leerlingen van de groepen 4 tot en met 8. De controle werd uitgevoerd aan de hand van een checklist van VVN. Kleine gebreken als ontbrekende of niet werkende verlichting konden ter plekke worden gerepareerd door Jelmer Ter Veld. Na afloop van de controle kregen de kinderen een label met verbeterpunten of een certificaat en een sticker op de fiets. De verkeersouders kunnen terugkijken op een geslaagde actie!