Leerlingen Elsakker herdenken omgekomen Joodse medeburgers

WESTERVELDE – Leerlingen van de Elsakker zijn naar het Oorlogsmonument De Fledders geweest om te gedenken. Enkele jaren geleden heeft OBS De Elsakker het Oorlogsmonument De Fledders geadopteerd. Ieder jaar rond 13 april, de bevrijding van Norg, gaan de hoogste groepen naar dit monument om te gedenken. Het monument ‘Kamp De Fledders’ in Westervelde is een glasplaat, ingeklemd tussen twee betonnen, gebogen houders. Op de glasplaat is een tekst aangebracht. Tussen de regels is prikkeldraad verbeeld. Het gedenkteken staat op een gemetseld plateau, in de vorm van een davidster, die tussen de twee laagste banen prikkeldraad is aangebracht. De tekst op de glasplaat luidt: ‘een monument voor gisteren, vandaag en morgen. In 1942 verbleven in het nabijgelegen werkkamp ‘De Fledders’ 120 Joodse medeburgers. Zij kwamen niet meer terug.’ Daarboven is een gedicht van Jacqueline van der Waals aangebracht:

Symboliek

Het glaswerk staat symbool voor het bieden van perspectief. De twee houders refereren aan de hekken in de concentratiekampen. Het prikkeldraad symboliseert afscheiding. Met het monument wil men heden, verleden en toekomst met elkaar verbinden.