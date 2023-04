Leerlingen Elsakker leggen bloemen bij monument werkkamp

WESTERVELDE – Op donderdag 13 april legden leerlingen uit de basisschoolgroepen 6, 7 en 8 van obs De Elsakker bloemen bij het oorlogsmonument De Fledders. De Elsakker vindt het belangrijk om leerlingen bij de herdenking te betrekken, omdat vrijheid niet vanzelfsprekend is. School De Elsakker heeft het monument geadopteerd. De korte herdenking had een plechtig karakter.

Meester Halbe Hageman legde bloemen bij het monument. Leerlingen lazen een gedicht voor, zongen een lied en legden naar traditioneel gebruik een steen met een wens bij de glasplaat. ‘Ik wens dat er nooit een derde wereldoorlog komt’ en ‘Laat de oorlog stoppen, het doet de mensen pijn’, waren zo een tweetal zinnen van de 15 aanwezige leerlingen.

Het monument ‘Kamp De Fledders’ is een glasplaat, ingeklemd tussen twee betonnen gebogen houders op een plateau in de vorm van een davidster. Op de glasplaat is een gedicht te lezen van Jacqueline van der Waals boven een tekst ter herdenking van de 120 joodse mannen die in 1942 in het nabijgelegen werkkamp verbleven.